Melania Trump zabrała głos po wyborach. „Większość Amerykanów nam zaufała”

Wśród licznych komentarzy po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, nie mogło zabraknąć tego ze strony jego małżonki. Melania nie zawiodła i za pośrednictwem mediów społecznościowych odniosła się do sukcesu kandydata Republikanów.

Melania Trump: Będziemy bronić serca naszej republiki

„Większość Amerykanów zaufała nam w związku z tą ważną odpowiedzialnością. Będziemy bronić serca naszej republiki – wolności. Spodziewam się, że obywatele naszego kraju ponownie połączą się we wzajemnym zaangażowaniu, wznosząc się ponad ideologię dla dobra indywidualnej wolności, ekonomicznego dobrobytu oraz bezpieczeństwa” – pisała Melania Trump.

„Amerykańska energia, umiejętności oraz inicjatywa zjednoczą nasze najlepsze umysły, by nieustannie popychać nasz naród do przodu” – dodawała małżonka Donalda Trumpa.

Donald Trump ponownie prezydentem

Donald Trump jest drugą osobą w historii Stanów Zjednoczonych, której udało się wrócić do Białego Domu po przegranych wyborach. Wcześniej takie zwycięstwo odniósł ponad 120 lat temu kandydat Demokratów Grover Cleveland. – Dzisiaj napisaliśmy historię. Osiągnęliśmy niebywały polityczny sukces – triumfował podczas wieczoru wyborczego prezydent elekt.

– Z każdym uderzeniem mojego serca nie spocznę, dopóki nie zrealizujemy marzeń o silnej Ameryce. To będzie złoty wiek Ameryki. To cudowne zwycięstwo dla naszego narodu, co pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką. Naprawimy nasze granice, naprawimy wszystko, co jest nie tak z naszym krajem – obiecywał Donald Trump.

Republikanie przejmują Senat

Powrót Trumpa do Białego Domu nie jest jedyną wygraną Partii Republikańskiej. Według prognoz Republikanie zdobyli także większość w Senacie odbijając go z rąk Demokratów. Niewykluczone jednak, że Partii Demokratycznej udało się utrzymać większość w Izbie Reprezentantów.

