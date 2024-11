Republikanie biorą wszystko. Demokraci tracą przewagę w Senacie

Oczy całego świata są zwrócone na Stany Zjednoczone. We wtorek 5 listopada Amerykanie poszli do urn, aby wybrać nowego prezydenta swojego kraju. O przywództwo walczą reprezentantka Demokratów Kamala Harris oraz polityk Republikanów Donald Trump.

Według najnowszych prognoz (na godzinę 6:30 czasu polskiego – red.) to Donald Trump jest zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Były prezydent zgromadził 246 głosów elektorskich, natomiast Kamala Harris 182. Co więcej, wstępne wyniki dają reprezentantowi Republikanów przewagę we wszystkich tzw. swing states, w których wyniki są kluczowe dla rozstrzygnięcia wyborów.

Wybory w USA. Republikanie przejmują Senat

Oprócz prezydenta, Amerykanie wybierają także cały skład Izby Reprezentantów (435 polityków) oraz 34 spośród 100 senatorów. Według najnowszych prognoz CNN, Demokraci mają szanse na utrzymanie tej pierwszej, ponieważ ich przewaga wynosi 220 do 215 a do przejęcia kontroli wystarczy 218 mandatów.

Po czterech latach Partia Demokratyczna straci jednak Senat. Przed wyborami Demokraci mieli większość 51 mandatów. Jak wynika z prognoz, teraz to Republikanie będą mieli przewagę 51 senatorów.

Wybory w USA. Dotkliwa porażka Demokratów

Partia Donalda Trumpa odnotowała szereg zwycięstw. Republikański gubernator Wirginii Zachodniej Jim Justice zajął miejsce Joe Manchina, Demokraty, który przeszedł na emeryturę. W Teksasie wysoką wygraną zaliczył Ted Cruz. Demokraci musieli przełknąć gorycz porażki w Ohio, gdzie o reelekcję ubiegał się Sherrod Brown. Polityka pokonał dealer samochodowy Bernie Moreno. Z kolei w Nebrasce reprezentująca Republikanów Deb Fischer wygrała z Dana Osborne'm, który startował jako polityk niezależny.

