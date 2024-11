NA ŻYWO: Wybory w USA. Wyniki mogą zadecydować o losach świata

9:14 Wybory w USA. Ekipę TVP spotkała przykra niespodzianka



Dziennikarze TVP Info „zgubili” w USA cenny sprzęt stacji, ale dzięki uporowi udało im się go odzyskać. Całą sytuację nagrali i pokazali w mediach społecznościowych



Dziennikarze TVP Info okradzeni przed dawnym domem Harris. Wystarczyły 3 minuty 9:05 Na ostatnim wyborczym wiecu Kamali Harris pojawiła się wielka amerykańska gwiazda - Oprah Winfrey



– Zabrakło wizji, która byłaby przejrzysta i pozwalała ludziom dopowiedzieć, jak to będzie wyglądało – komentuje w cyklu „Wprost z rana” kampanię wyborczą Kamali Harris prof. Bohdan Szklarski, politolog z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW



Amerykanista nie ma złudzeń. Wskazuje, kto wygra wybory 9:01 Amerykanie wybierają nie tylko prezydenta



Oprócz prezydenta Amerykanie wybierają także cały skład Izby Reprezentantów i około jednej trzeciej składu Senatu.Z badania ośrodka Cook Political Report wynika, że w 207 okręgach pewni zwycięstwa mogą być Republikanie, natomiast w 203 Demokraci. W pozostałych 25 okręgach walka o mandat jest wyrównana. 8:55 Wybory w USA. Czy obowiązuje cisza wyborcza?



Przed wyborami prezydenckimi, jak i w trakcie, nie obowiązuje cisza wyborcza. To może być dla nas bardzo zaskakujące, bo w Polsce nie wolno agitować na rzecz kandydatów w dniu wyborów. W USA ciszy wyborczej nie ma, co oznacza, że nawet w dniu głosowania można zachęcać wyborców do oddania głosu na innego kandydata. 8:49 Wybory w USA. Ostatnie sondaże



Starcie Harris z Trumpem to najbardziej wyrównane wybory w historii Stanów Zjednoczonych. W tzw. swing states przewaga kandydatów wynosi według ostatnich sondaży zaledwie 1 pkt proc., tymczasem granica błędu statystycznego wynosi 3 pkt proc.



Z badania „New York Times” i firmy ThreeFifityEight wynikało, że Karolina Północna, Georgia (po 16 głosów elektorskich), Nevada (6 głosów elektorskich) i Arizona (11 głosów elektorskich) skłaniają się ku poparciu Donalda Trumpa, natomiast Wisconsin (10 głosów elektorskich) i Michigan (15 głosów elektorskich) mogą poprzeć Kamalę Harris. W Pensylwanii (19 głosów elektorskich) sondaże dały równy rozkład głosów obu politykom



Harris czy Trump? W ostatnich sondażach uwagę zwraca jedna rzecz 8:36 Dzień dobry. Przed nami najważniejsze polityczne wydarzenie tej jesieni czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wybierają między reprezentantką Demokratów Kamalą Harris a politykiem Republikanów Donaldem Trumpem. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

