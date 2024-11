Wybory w USA o krok od rozstrzygnięcia. Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych skupiły na sobie uwagę całego świata. O przywództwo w USA ubiegali się Demokratka Kamala Harris oraz wywodzący się z Partii Republikanów Donald Trump. Chociaż w trakcie kampanii eksperci przekonywali, że będzie to jeden z najbardziej zaciętych pojedynków w historii amerykańskiej polityki a wyniki będzie trak trudno zliczyć, że poznamy je dopiero za kilka dni, rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Wybory w USA. Kto wygrał?

Według najnowszych prognoz CNN (na godzinę 8:00 czasu polskiego), Donald Trump może być już niemal pewny zwycięstwa. Z najnowszych danych wynika, że Donald Trump zgromadził 265 głosów elektorskich, natomiast jego rywalka 187.

Kamala Harris poniosła dotkliwą porażkę w wszystkich swing states. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnych wyników głosowania, zarówno CNN, jak i agencja AP oraz „New York Times” prognozują, że Demokratce nie udało się wygrać w żadnym z wahających się stanów. Wieceprezydentka USA liczyła na dobry wynik w Georgii, tymczasem prawie w każdym hrabstwie wypadła gorzej niż przed czterema laty Joe Biden.

Słabe rezultaty Kamala Harris odnotowała również w Pensylwanii – przykładowo na przedmieściach Pittsburgha rezultat Donalda Trumpa był lepszy niż w poprzednich wyborach. Polityczka nie tylko nie zmotywowała do głosowania nowych wyborców, ale też utraciła część tych, którzy ostatnio poparli Joe Bidena.

Pod znakiem zapytania stały wyniki w Ohio. Prestiżowy sondaż Ann Selzer i Des Moines Register dawał Kamali Harris zwycięstwo w stanie, który w ostatnich dwóch wyborach dawał zwycięstwo Donaldowi Trumpowi i to ze sporą przewagą. Tak było też i tym razem – Republikanin wygrał ze sporą przewagą.

Latynosi odwrócili się od Kamali Harris

Do tej pory naturalnym elektoratem Demokratów byli Latynosi. W tym roku w skali całego kraju to Kamala Harris cieszyła się w tej grupie większym poparciem, jednak jej przewaga znacząco stopniała. Wielu mężczyzn Latynosów zdecydowało się poprzeć Donalda Trumpa. Podobnie wygląda sytuacja wśród Afroamerykanów oraz muzułmanów, którzy mieli za złe Joe Bidenowi, że nie skrytykował Izarela za ataki na Strefę Gazy.



Wśród białych Amerykanów zaufanie do byłego prezydenta spadło o 8 pkt proc. i wynosi obecnie 49 proc. Wzrósł natomiast poziom zaufania ze strony Latynosów – o 4 pkt proc. – do 42 proc. oraz wśród Afroamerykanów – także o 4 pkt proc. – do 14 proc.

Wybory w USA. Republikanie odbijają Senat

Demokraci odnotowali także dotkliwą porażkę w Kongresie. Oprócz prezydenta Amerykanie wybierali także cały skład Izby Reprezentantów (435 polityków) oraz 34 spośród 100 senatorów. Przed wyborami Partia Demokratyczna miała 51 senatorów i przewagę. Tym razem ją utraciła, ponieważ Republikanie zdobyli co najmniej 51 mandatów.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której podajemy najnowsze informacje oraz wyniki z USA!

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory w USA. Wyniki mogą zadecydować o losach świataCzytaj też:

Polscy politycy komentują wybory w USA. „Trump jest nadzieją na powrót normalności”