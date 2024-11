Wybory w USA. Są pierwsze wyniki exit poll. Wielkie zaskoczenie!

W Stanach Zjednoczonych trwają wybory prezydenckie. Eksperci nie mają wątpliwości, że pojedynek między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem jest jednym z najbardziej zaciętych w historii amerykańskiej polityki.

Wybory w USA. Są pierwsze wyniki exit poll!

Tuż po godzinie 23 czasu polskiego stacja NBC News opublikowała pierwsze wyniki exit poll. Nie pokazują one jednak poparcia dla kandydatów a wskazują, czym wyborcy kierowali się podczas oddawania głosów. W USA exit poll są po prostu ankietami, które przeprowadza się wśród uczestników głosowania, to nie są sondażowe wyniki wyborów, które dobrze znamy w Polsce.

Z badania wynika, że dla Amerykanów najważniejsza była kwestia demokracji (35 proc.) oraz kondycja gospodarki (31 proc.). Nieco mniejsze znaczenie miały sprawy dotyczące dostępu do aborcji (14 proc.) oraz migracji (11 proc.).

Wybory w USA. Latynosi i Afromaerykanie ufają Trumpowi?

W exit poll zapytano także wyborców, co myślą o Donaldzie Trumpie. Te wyniki są zaskakujące, ponieważ jak się okazuje, wśród białych Amerykanów zaufanie do byłego prezydenta spadło o 8 pkt proc. i wynosi obecnie 49 proc. Wzrósł natomiast poziom zaufania ze strony Latynosów – o 4 pkt proc. – do 42 proc. oraz wśród Afroamerykanów – także o 4 pkt proc. – do 14 proc.

Z kolei z badania exit poll dla agencji Reutera wynika, że w kwestiach gospodarki Donaldowi Trumpowi ufa 51 proc. Amerykanów, natomiast Kamali Harris 47 proc. Z tego samego sondażu płyną wnioski, że 53 proc. wyborców stanowiły kobiety kobiet a 47 proc. mężczyźni. Cztery lata temu do urn poszło o 1 proc. mniej kobiet.

Ciekawe wnioski płyną także z sondażowych badań dla CNN. Jak się okazuje, zdecydowana większość wyborców twierdzi, że decyzję, na kogo oddadzą swój głos, podjęli dużo wcześniej niż w dniu wyborów. Ośmiu na dziesięciu głosujących zadeklarowało, że zdanie wyrobiło sobie jeszcze przed wrześniem. Dotyczy to zarówno Kamali Harris, jak i Donalda Trumpa. Mniej niż jedna na dziesięć osób przyznała, że wybrała swojego kandydata na kilka dni przed wyborami.

