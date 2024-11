Wybory w USA. Te stany zadecydują o zwycięstwie. Mamy pierwsze wyniki!

Wybory w USA przyciągają uwagę opinii publicznej z całego świata. Zdaniem ekspertów w historii amerykańskiej polityki nie było jeszcze tak wyrównanego pojedynku jak ten Kamali Harris z Donaldem Trumpem.

Walka toczy się o 270 głosów elektorskich, których kandydat potrzebuje do ogłoszenia zwycięstwa w wyborach. Zgodnie z obowiązującym w USA systemem wyborczym, obywatele głosują na elektorów i formalnie to oni dokonują wyboru przywódcy kraju.

O losach wyborów zadecydują wyborcy z tzw. swing states, czyli stanów wahających się. Są to te części kraju, które nie mają jednoznacznie zadeklarowanego elektoratu po stronie Demokratów lub Republikanów i w każdych wyborach mogą popierać kandydata innej partii.

Wybory w USA. Wyniki w swing states

Pensylwania – 19 głosów elektorskich - (podliczono 39 proc. głosów) – Harris 50,21 proc., Trump 48,89 proc.

Georgia – 16 głosów elektorskich – (podliczono 79,7 proc. głosów) – Trump 52,19 proc., Harris 47,16 proc.

Karolina Północna – 16 głosów elektorskich – (podliczono 65 proc. głosów) – Trump 52,01 proc., Harris 46, 93 proc.



Michigan – 15 głosów elektorskich - (podliczono 15 proc. głosów) – Harris 51, 25 proc., Trump 46,97 proc.

Wisconsin - 10 głosów elektorskich - (podliczono 34 proc. głosów) – Trump 49,35 proc., Harris 49,11 proc.,



Jak podaje CNN, Kamala Harris po przeliczeniu ponad pół miliona głosów ma niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem w stanie Iowa (50,5 proc.). Stan ten przykuł uwagę opinii publicznej w związku z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Ann Selzer i Des Moines Register. Badanie dawało zwycięstwo Kamali Harris, co było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ to Republikanie wygrywali w tym regionie w poprzednich wyborach i to z przewagą 8-10 proc.



Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której podajemy najnowsze informacje oraz wyniki z USA!



