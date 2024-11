Donald Trump walczy o głosy. Niespodziewany gość z Polski na wiecu

Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest już na ostatniej prostej. Kamala Harris i Donald Trump ostro rywalizują o głosy wyborców a sondażownie sprawdzają, które z nich ma większe szanse na zwycięstwo. Walka toczy się tak naprawdę o poparcie kilku tzw. swing states, z których elektorzy nie są wiernymi wyborcami ani Republikanów ani Demokratów. Jak się jednak okazuje, nawet w stanach, które są uważane za elektorat konkretnej partii, może dojść do niespodzianek.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ann Selzer i Des Moines Register wynika, że Kamala Harris zwycięża w stanie Iowa. Jest to ogromne zaskoczenie, ponieważ to Republikanie wygrywali w tym regionie w poprzednich wyborach i to z przewagą 8-10 proc. Wcześniej stan ten był traktowany jako wahający się, ponieważ wcześniej dwukrotnie zwyciężał tam Baracka Obama. Według sondażu przewaga obecnej wiceprezydentki USA w Iowa wynosi 47 do 43 proc. Tak wysoki wynik osiągnęła głównie dzięki poparciu kobiet, które obawiają się powrotu Donalda Trumpa do władzy.

Warto przypomnieć, że w Iowa sondaż Ann Selzer jest uważany za jeden z ważniejszych trendów przed wyborami. Cztery lata temu badacze pomylili się co prawda o 2 pkt proc. na niekorzyść Donalda Trumpa, jednak podawali znacznie bardziej wyrównany wynik niż inne pracownie. Walka w Iowa toczy się o sześć głosów elektorskich.

Według ostatnich sondaży Kamala Harris może być całkowicie pewna zwycięstwa w Wirginii, gdzie do zdobycia jest 13 głosów elektorskich. Na kandydatkę Demokratów chciałoby zagłosować 51 proc. badanych a na jej rywala 41 proc. Donald Trump się jednak nie zraża i to właśnie w tym stanie pojawił się w sobotni wieczór.

Sporą część swojego wystąpienia polityk poświęcił sprawom lokalnym. Nawiązał do pływackiej kobiecej drużyny Roanoke College, która nie chce się zgodzić na dołączenie do nich transpłciowego sportowca. U jego boku pojawiła się Tammy Nobles, matka 20-letniej kobiety, która zginęła z rąk nielegalnego migranta w swoim domu w Maryland.

Wśród publiczności zgromadzonej za kandydatem Republikanów można było wypatrzeć gościa z Polski. W jednym z pierwszych rzędów stał europoseł PiS Dominik Tarczyński.

