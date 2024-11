Wybory w USA. Sukces Trumpa. Odbił ważny „swing state”

Rywalizacja między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris toczy się o głosy elektorów. Zgodnie z amerykańskim systemem wyborczym, obywatele oddają w głosowaniu powszechnym wybory na elektorów reprezentujących dane partie. To właśnie Kolegium Elektorów dokonuje formalnego wyboru prezydenta.

Wybory w USA. Pierwszy swing state dla Donalda Trumpa

W wielu stanach wynik pojedynku jest rozstrzygnięty długo przed głosowaniem, ponieważ część stanów jest tradycyjnie niebieska (zwolennicy Demokratów) lub czerwona (sympatycy Republikanów). Zagadką przy każdych wyborach są tzw. swing states, czyli stany wahające się, które nie mają swoich stałych sympatii politycznych i za każdym razem mogą poprzeć innego kandydata.

Karolina Północna jest dla kandydatów łakomym kąskiem, ponieważ stan ten reprezentuje aż 16 elektorów. Według najnowszych prognoz CNN oraz agencji Associated Press, w tegorocznych wyborach prezydenckich obywatele postawili na Donalda Trumpa. Do tej pory w Karolinie Północnej policzono 89 proc. głosów. Przewaga Republikanina wynosi ponad 130 tys. głosów (50,8 proc. do 48,1 proc.).

Wybory w USA. Wyniki w swing states

Oto prognozy wyborcze wyników głosowania w pozostałych tzw. swing states:

Pensylwania – 19 głosów elektorskich – (podliczono 75,6 proc. głosów) – Trump 51 proc., Harris 47,95 proc.

– 19 głosów elektorskich – (podliczono 75,6 proc. głosów) – Trump 51 proc., Harris 47,95 proc. Georgia – 16 głosów elektorskich – (podliczono 90,3 proc. głosów) – Trump 51,01 proc., Harris 48,27 proc.

– 16 głosów elektorskich – (podliczono 90,3 proc. głosów) – Trump 51,01 proc., Harris 48,27 proc. Michigan – 15 głosów elektorskich – (podliczono 31 proc. głosów) – Trump 51,98 proc., Harris 46,29 proc.

– 15 głosów elektorskich – (podliczono 31 proc. głosów) – Trump 51,98 proc., Harris 46,29 proc. Arizona – 11 głosów elektorskich – (podliczono 51 proc. głosów) – Trump 49,6 proc., Harris 49,5 proc.

– 11 głosów elektorskich – (podliczono 51 proc. głosów) – Trump 49,6 proc., Harris 49,5 proc. Wisconsin – 10 głosów elektorskich – (podliczono 52 proc. głosów) – Trump 49,2 proc., Harris 49,1 proc.

