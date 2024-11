Wybory w USA. Kiedy będą wyniki wyborów prezydenckich?

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku na świecie. Wyniki wyborów będą miały ogromne konsekwencje nie tylko dla Amerykanów, ale dla Europy i świata. Amerykańska gospodarka to niemal 25 proc. światowego PKB, a dolar jest najważniejszą walutą na świecie. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, Stany Zjednoczone są potęgą, z którą trzeba się liczyć.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie w USA?

Wybory prezydenckie w USA odbędą się we wtorek 5 listopada. Zgodnie z tradycją, wybory odbywają się zawsze pomiędzy 2 a 8 listopada. Nie mogą przypaść w dowolny dzień tygodnia, a jedynie we wtorek, który został celowo wybrany na dzień głosowania jeszcze w XIX wieku, by umożliwić wszystkim Amerykanom oddanie głosu.

Kiedy będą wyniki wyborów w USA?

Mimo że wybory odbędą sie 5 listopada, nie oznacza to, że wyniki poznamy tego samego dnia wieczorem. We wtorek poznamy jedynie sondażowe wyniki wyborów, a na oficjalne przyjdzie nam bardzo długo poczekać.

Dopiero 11 grudnia władze stanów będą musiały wskazać elektorów, którzy wybiorą nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ci będą mieli kilka dni na zastanowienie, bo dopiero 17 grudnia zbierze się Kolegium Elektorów, które oficjalnie wybierze prezydenta USA.

Kiedy oficjalnie zostaną zatwierdzone wyniki wyborów?

Ale to jeszcze nie koniec. Dopiero w 2025 roku odbędzie się posiedzenie Kongresu, na którym zostaną oficjalnie zatwierdzone wyniki głosowania. Posiedzenie odbędzie się 6 stycznia 2025 r. Potem (od 20 stycznia) rozpocznie się kadencja nowego prezydenta.

