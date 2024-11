Tusk do dymisji, jeśli wygra Trump? Bosak dosadnie o słowach Błaszczaka

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak uważa, że od wyborów w Stanach Zjednoczonych zależeć powinna przyszłość polskiego rządu.O skomentowanie tej wypowiedzi poproszony został Krzysztof Bosak.

Bosak komentuje słowa Błaszczaka: Tusk słaby, ale...

– Uważam, że premier Tusk jest słabym premierem i choćby z tego powodu mógłby przestać nim być – zaczął Krzysztof Bosak. – Natomiast to, kto jest gdzie indziej prezydentem, nie może wpływać na władze w Polsce – zastrzegł. – Musimy czuć podmiotowość. Nie możemy zmieniać rządu dlatego, że chce tego ktoś z zagranicy. Musimy być odporni na takie zmiany, jeśli chcemy być poważnym państwem. Jak chcemy być marionetką, to możemy sobie zmieniać rządy, ale nie tędy droga – podkreślał.

– Z premierem Tuskiem Trump nie będzie miał dobrych relacji na poziomie osobistym, ale to nie problem. Będzie miał swoich ludzi do kontaktów z Donaldem Tuskiem. Polityka wykonawcza odbywa się na dużo niższym poziomie niż prezydencki – zwracał uwagę. – Dużo istotniejsze jest dla nas, kto w Polsce zostanie wybrany na prezydenta. Jak wygra Trump, to dobrze, by wygrał ktoś, kto będzie potrafił z Trumpem rozmawiać, po ludzku okaże szacunek. Jak wybierzemy kogoś, kto jest pyszałkowaty, lewicowo-liberalny i będzie Trumpem gardził, no to będzie problem – mówił.

Błaszczak sugeruje dymisję Tuska po wygranej Trumpa

— Jeśli wygra Trump, to obecne władze polskie znajdą się w bardzo złym położeniu, bo oni konfliktują Polskę ze Stanami Zjednoczonymi i przeszłym — a także być może przyszłym — prezydentem Trumpem, z którym bardzo dobrze współpracował rząd PiS – stwierdził Mariusz Błaszczak w rozmowie z Polsat News.

Zdaniem byłego szefa MON, utrzymanie jak najlepszych relacji z USA leży w polskim interesie. — Mamy bardzo dobre doświadczenia z prezydentem Trumpem, kiedy był prezydentem USA – przypomniał. – Niepokoi mnie, że Donald Tusk i jego ekipa postawili na Kamalę Harris. Tusk, po wygranej Donalda Trumpa, powinien podać się do dymisji – mówił.

— Jeśli wygrałby Donald Trump, to sądzę, że natychmiast powinien się zmienić rząd w Warszawie, bo Niemcy nie są w stanie nas wspierać, jeśli chodzi o obronność, a USA — tak – tłumaczył.

