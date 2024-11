Dziennikarze TVP Info okradzeni przed dawnym domem Harris. Wystarczyły 3 minuty

Polskich dziennikarzy z TVP Info San Francisco zaskoczyło w wyjątkowo nieprzyjemny sposób. Po nagraniu materiału przed dawnym domem kandydatki na prezydenta okazało się, że sprzęt stacji zniknął.

W Berkeley skradziono sprzęt TVP Info

— Po trzech miłych minutach z byłą sąsiadką Kamali Harris w Berkeley orientujemy się, że nasz telewizyjny sprzęt, który zostawiliśmy na chodniku 10 metrów za nami, naprzeciwko domu Harris z dzieciństwa, zniknął – relacjonował reporter Marcin Antosiewicz.

Błyskawicznie wezwano policję i rozpoczęto poszukiwania, kierując się sygnałem lokalizatora, ukrytego w walizce. W ten sposób udało się ustalić, że sprzęt musi znajdować się w okolicy jednego z domów typu bliźniak. Mieszkaniec budynku zapewniał jednak funkcjonariusza, że nie słyszał o żadnym sprzęcie.

Dziennikarze nie dawali za wygraną i namówili mężczyznę, by zadzwonił do swojej sąsiadki. Po krótkiej rozmowie okazało się, że faktycznie, posiada ona sprzęt stacji. Twierdziła, że znalazła go przy drodze. Miała rzekomo zabrać walizkę z ulicy obok. Problem w tym, że sprzęt zniknął z ulicy oddalonej o półtora kilometra.

Wybory w USA. Polscy dziennikarze okradzeni

Ostatecznie wszystko udało się odzyskać. Zdumieni całą sytuacją Polacy dopytywali później policjanta, jakie konsekwencje czekają kobietę, u której znaleziono walizkę oraz statyw. Usłyszeli, że „prawdopodobnie nic”, oprócz przygotowania raportu z interwencji.

Polskich dziennikarzy poinformowano też później, że w okolicy San Francisco działają zorganizowane grupy, które wyspecjalizowały się w kradzieży sprzętu telewizyjnego. Przestępcy potrafią wyciągnąć go nawet z zamkniętych samochodów czy grożąc użyciem broni. Ostatecznie pracownicy TVP Info mogą więc mówić o wielkim szczęściu. Docenić należy też fakt, że nie odpuścili. Ich starania widać dobrze na materiale, zamieszczonym w serwisie TikTok.

Czytaj też:

Płacz w „Faktach” TVN. „Atmosfera jest napięta”Czytaj też:

Harris opublikowała spot wyborczy. Wystąpił w nim Polak