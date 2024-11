Harris opublikowała spot wyborczy. Wystąpił w nim Polak

Harris w spocie zapewnia, że „będzie prezydentką wszystkich Amerykanów”. Podczas krótkiego filmu głos zabrali wyborcy z różnych stanów – to osoby w bardzo różnym wieku, białoskóre, czarnoskóre, mające różny zasób portfela czy pozycję społeczną.

Jednym z mieszkańców USA, który wystąpił w spocie Harris, jest pan Andrzej – mężczyzna z Polski mający prawa wyborcze w Ameryce.

Obywatele USA głosują na Harris. „Ona chce zjednoczyć ludzi”

Spot trwa zaledwie 68 sekund. Najpierw głos zabrał jeden z mieszkańców Północnej Karoliny – Jay – który zaznacza, że jest „konserwatywnym, starym, białym” mężczyzną, a mimo to zamierza wesprzeć demokratkę. Następna w kolejności była czarnoskóra Lizzo z Michigan, która również zadeklarowała oddanie głosu na Harris. Po niej pojawił się uśmiechnięty Magic z Kalifornii, który zapewnia, że polityczka „weźmie te wybory”.

Zagłosować na wiceprezydentkę chce także Greg ze stanu Illinois, który wskazał, że Harris „da 100 milionom Amerykanom z klasy średniej obniżkę podatków”. Katie z Nebraski uważa, że dzięki kandydatce Partii Demokratycznej codzienny koszt życia obywateli się zmniejszy. Justin z Delaware dodaje, że jej rządy uchronią mieszkańców USA przed zawyżaniem cen. Liz Cheney – była członkini Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z Partii Republikańskiej – także zadeklarowała, że zagłosuje na przeciwniczkę Donalda Trupa. Zrobić planuje to też kongresmenka demokratów – Alexandria Ocasio-Cortez.

Harris może liczyć również na wsparcie weterana – Daniela z Kentucky. „Ona chce zjednoczyć ludzi” – uważa kolejny wyborca, Bob z Pensylwanii. Kate – mieszkanka stanu Teksas – uważa demokratkę za „orędowniczkę wolności reprodukcyjnej”. Natomiast muzyk Bruce z New Jersey wskazuje, że „kto wierzy w rządy prawa” powinien oddać swój głos na przeciwniczkę Trumpa. Podobnego zdania jest też były republikański kongresman Adam Kinzigner, który zaznacza, że wybrać Harris powinni ci, którzy wierzą w demokrację.

Pan Andrzej popiera demokratkę

„Dla dobra Ameryki” na demokratkę zagłosuje też Stephanie Grisham, która była doradczynią prasową kampanii prezydenckiej Trumpa w 2016 roku, a później członkiem zespołu ds. zmian prezydenckich. Deklarację taką złożyła również Olivia Troye – która pracowała w biurze wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, jako doradczyni Mike’a Pence’a do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zwalczania terroryzmu. Planuje zrobić to także Robert z Michigan, który uważa, że przeciwniczka Trumpa „jest wyborem pracujących ludzi”.

Zagłosować chce na nią ponadto mieszkaniec Cordony – Hiszpan Miguel – który twierdzi, że Amerykanka będzie walczyła o sprawy Latynosów. Poparcie dla Harris zadeklarowała również Francuzka– Daniela z Florydy.

Wreszcie przyszedł czas na pana Andrzeja z Polski. – Ja będę głosował na Kamalę Harris – powiedział rozpogodzony mieszkaniec New Jersey.

„Ona ma rację”

Zrobić to planuje również Kashmera z Pensylwanii czy Michael z Północnej Karoliny. Wesprzeć swoim głosem chce ją też Alec z Connecticut i Gabriela z New Jersey. Innego wyboru nie wyobraża sobie porozumiewający się na migi burmistrz Północnej Walii (Pensylwania) – Neil McDevitt. W spocie przedstawiono również gwiazdę muzyki pop – wokalistkę Beyoncé czy 56-letniego mieszkańca wsi (na terenie Colorado), który jest „za” dostępem do broni. – Ona ma rację – zapewnia mężczyzna.

twitterCzytaj też:

Andrzej Gołota zaszokował słowami o wyborach w USA. „Absolutna tragedia”Czytaj też:

Sprawa Jolanty Brzeskiej umorzona. Prokuratura przywołała wstrząsające zeznania świadka