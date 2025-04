Gdy go zobaczył, chwycił za telefon i wezwał służby. „Ktoś podrzucił przed remizę”

W małej miejscowości na terenie województwa łódzkiego odkryto znajomo wyglądające przedmioty. Chwilę później z ziemi wykopano kolejne, równie zardzewiałe.

Sprawę opisał łódzki oddział Telewizji Polskiej, który o szczegóły zapytał starszego aspiranta Piotra Siemickiego.

Łódzkie, Walichnowy. Pracowali przy kanalizacji. Gdy zobaczyli te przedmioty, szybko sięgnęli po telefon

Znalezisko, o którym lokalne media rozpisywały się 3 kwietnia, a które odkryto przy okazji prac ziemnych, to stare pociski artyleryjskie. Broń pamięta czasy drugiej wojny światowej. Gdy tylko zaangażowani w budowę przyłącza kanalizacyjnego zobaczyli groźne przedmioty, postanowili przerwać czynności, wyciągnąć smartfona i wezwać służby – najpierw państwową straż pożarną.

Jak podaje TVP3, taka interwencja to nie pierwszyzna, bowiem pod tą jednostą OSP na terenie gminy Sokolniki służby wezwano także kilkanaście dni temu. Wtedy sytuacja była zgoła inna – „ktoś przed remizę podrzucił pocisk artyleryjski”. Obie sytuacje różni coś jeszcze – tym razem straż pożarna, policja i wojsko mają do czynienia ze znacznie większym arsenałem.

– Na chwilę obecną może się okazać, że tych niewybuchów jest więcej. Możemy potwierdzić, że znaleziono trzy granatniki moździerzowe oraz jeden pocisk przeciwpancerny – przekazał łódzkiej TVP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie (woj. łódzkie).

Wykopy w tym miejscu kontynuowano – doprowadziły one do zardzewiały felg, które mogą należeć do pojazdu wojskowego, który transportował przed laty broń. Potrzebna jest jednak ekspertyza, by to stwierdzić. W czwartek policjanci zabezpieczyli teren, a potem oczekiwali na przybycie saperów.

Pracownik zobaczył go na taśmie produkcyjnej. Wezwano saperów

Niewybuchy co i rusz znajdywane są w różnych częściach Polski. Ostatnio w Lęborku (na Pomorzu), w jednej z tamtejszych fabryk, pracownik zobaczył na taśmie granat.

Wezwano policję. W akcję i tym razem zaangażowano saperów – informowała rozgłośnia RMF FM.

