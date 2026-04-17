211 pacjentów bez terapii z dnia na dzień. NFZ odpiera zarzuty: „Słabe oferty”

Gdy trzy łódzkie fundacje zaalarmowały, że Narodowy Funduszu Zdrowia nie przedłużył z nimi kontraktów, zawrzało nie tylko w Łodzi. Organizacje przez lata zapewniały wsparcie psychologicznie dzieciom i młodzieży. Fundacja Gajusz współpracowała z NFZ przez sześć lat, Słonie na Balkonie niemal pięć, podobnie Fundacja z ASPI-racjami. Konkurs rozstrzygnięto 19 marca i wtedy okazało się, że ponad 700 pacjentów już 1 kwietnia musiałoby szukać pomocy gdzie indziej. NFZ jednak tłumaczył, że wybór nowych placówek odbył się zgodnie z procedurami.

Zgoła inaczej sprawę widzieli przedstawiciele fundacji.

Ostrzegali, że przerwany z dnia na dzień proces terapeutyczny zagraża nie tylko zdrowiu, ale też życiu młodych pacjentów. Bo tak niespodziewana zmiana terapeuty to „przerwany proces zdrowienia”, dodatkowa trauma, kolejne kryzysy w rodzinach. Apelowali, aby wparcia dzieci nie traktować jak działalności komercyjnej, przypominali, że latami wypracowywali relacje w szkołach, MOPS-ach i rodzinach. A tego nowi usługodawcy z dnia na dzień nie zbudują.

Do Łódzkiego Oddziału NFZ trafiły pisma i petycje, w końcu NFZ się ugiął i ogłosił, że umowy przedłuży. Ale tylko o dwa miesiące.

Sprawa z Łodzi odbiła się głośnym echem, jednak fundacje nie były wyjątkiem. Podobnie sytuacja wygląda na przykład w Sieradzu, gdzie kontrakt utraciła działająca od niemal sześciu lat poradnia. Tyle że w tym przypadku petycji nikt nie podpisywał i pacjenci stracili dotychczasowe wsparcie z dnia na dzień.

Koniec terapii, bo NFZ wybrał kogo innego