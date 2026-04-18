Polacy świadkami tajemniczego zjawiska. „Wielokrotnie rozbłyskiwał, wirował”

O pojawieniu się meteoroidu – który późnym wieczorem w piątek (17 kwietnia) dostrzec mogli mieszkańcy Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej – poinformował projekt Skytinel. Skupia on pasjonatów astronomii, którzy kupują od firmy specjalistyczny sprzęt, a następnie – dzięki jego rozlokowaniu w różnych miejscach na terenie całej Polski – możliwe jest obserwowanie nieba pod różnymi kątami.

Przedstawiciele sieci stacji badawczych podali, że bolid, który przeleciał nad centralną częścią kraju, był „wyjątkowo jasny”. Eksperci przyznają, że zjawisko należało do tych „spektakularnych”, a nie zdarza im się nadużywać takich przymiotników.

„Intrygujący przebieg jasnej fazy lotu”

Ciekawe są okoliczności, kiedy meteoryt został zaobserwowany. Do zdarzenia doszło „w trakcie kolacji towarzyszącej XIV Konferencji Meteorytowej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe – tuż po wyborze nowych władz stowarzyszenia”.

Skytinel przekazał, że firma „dysponuje bogatym zestawem danych z kamer kierunkowych i all-sky, a także ze specjalistycznego spektrografu, który pozwoli nam ocenić skład meteoroidu”. „Otrzymaliśmy również dziesiątki wiadomości w sprawie tego bolidu. (...) Można powiedzieć, że «otoczyliśmy» go z każdej strony” – zaznaczyli przedstawiciele projektu.

Zdarzenie zostało przeanalizowane – wstępnie ustalono, że meteoroid „poruszał się po orbicie lekko wykraczającej poza orbitę Marsa, a jego obieg wokół Słońca zajmował nieco ponad 1,5 roku ziemskiego”. „Intrygujący był także przebieg jasnej fazy lotu – meteoroid wielokrotnie rozbłyskiwał, dlatego niektórzy świadkowie mieli wrażenie, że obiekt «wirował» w atmosferze. Jednocześnie nie ma zbyt wielu zgłoszeń dot. efektów akustycznych” – podkreślił Skytinel.

Czy spadł na Ziemię?

Sieć stacji badawczych wskazała, że „niewykluczone, iż doszło do spadku meteorytu”. Nie wiadomo jednak, czy tak się stało, a także nieznana jest lokalizacja, gdzie mógł on potencjalnie runąć. Eksperci obiecali jednak, że jeśli będą znać odpowiedzi na te pytania, to niezwłocznie podzielą się nimi z opinią publiczną.

