Wiadomo, gdzie obecnie przebywa zabójca polityka PiS. Nowe fakty ws. Cyby

Ryszard Cyba w 2011 r. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo polityka PiS Marka Rosiaka. Mężczyzna w ostatnim czasie przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem (woj. pomorskie). Cybie z uwagi na stan zdrowia psychicznego, bezterminowo odwieszono odbywanie kary. Dwóch biegłych orzekło, że nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, a dalsze przebywanie za kratami doprowadzi do jego zgonu – poinformował Fakt.

Mężczyzna ma być w ostatniej fazie Alzheimera. Nie wie, co się z nim dziej i nie ma z nim logicznego kontaktu. Ma powtarzać tylko swoje imię „Rysiek”. Cyba trafił do schroniska dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną w pow. częstochowskim. Tam pracownicy wezwali policję po tym, jak Cyba miał odmówić przyjmowania leków. Nie stwierdzono, by doszło do przestępstwa, a mężczyzna nie zachowywał się agresywnie. Kontakt z nim miał być jednak znacznie utrudniony.

Ryszard Cyba trafił do DPS. Nowe informacje

Decyzję o wyborze placówki miał podjąć ZK w Czarnem wspólnie z częstochowskim MOPS-em. Cyba po dwóch został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Lublińcu, gdzie przebywał do 2 kwietnia. Obecnie jest w domu pomocy społecznej na terenie woj. łódzkiego. Nadzór nad skazanym sprawują sąd rodzinny i opiekuńczy w Człuchowie (woj. pomorskie) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. W tym mieście mężczyzna mieszkał przed zabójstwem Rosiaka.

Człuchowski sąd nadal prowadzi postępowanie w tej sprawie i jeśli stan zdrowia Cyby się poprawi, to wróci do zakładu karnego. Kolejna rozprawa ma odbyć się 24 kwietnia – podało TVP3 Łódź. Onet dodaje, że 8 maja Sąd Okręgowy w Łodzi zajmie się sprawą zastosowania wobec skazanego środka w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu, tzw. bransoletki. Wnioskował o to ZK w Czarnem, gdy Cyba opuszczał placówkę. W postępowaniu dopuszczono dowód opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.

