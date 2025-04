Zabójca działacza PiS wyszedł na wolność. Politycy nie kryją oburzenia

Ryszard Cyba wyszedł z więzienia na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 lutego. Chodzi o zawieszenia wykonania kary więzienia. Przypomnijmy, że decyzja sądu dotyczy mężczyzny, który zaatakował biuro posła Jarosława Jagiełły w Łodzi, atakując jego asystenta Pawła Kowalskiego i zabijając innego działacza, Marka Rosiaka.

Ryszard Cyba wyszedł na wolność. Zamordował działacza PiS

W uzasadnieniu postanowienia sąd stwierdził, że Ryszard Cyba został poddany badaniu przez dwóch biegłych psychiatrów. Uznali oni, że osadzony jest niezdolny do wykonywania kary więzienia. Stwierdzili zaburzenia psychiczne, „które nie rokują wyleczenia, a nawet poprawy”.

Zdiagnozowali m.in. głębokie zaburzenie funkcji poznawczych, całkowitą dezorientację, zniedołężnienie, obecność konfabulacji i braku kontaktu logicznego. Według opinii sądowo-psychiatrycznej w przypadku mężczyzny zachodzi potrzeba stałej opieki i pielęgnacji w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego lub domu pomocy społecznej.

Gdy informacja o zwolnieniu Cyby trafiła do mediów, wśród polityków PiS zawrzało. – Koledzy uwalniają kolegów, tak to trzeba nazwać. Jeśli ktoś myśli, że w ten sposób mnie zastraszy przed kampanią mówienia o tym, co się w Polsce dzieje, to się myli. Możliwe, że jeszcze bardziej zaostrzę ton – komentował prezes PiS Jarosław Kaczyński w telewizji wPolsce24.

Ziobro komentuje uwolnienie Cyby: To prowokacja Tuska

„To się nie mieści w głowie: członek platformy, który z nienawiści zamordował działacza PiS w Łodzi, wyszedł na wolność. Przy jego zatrzymaniu znaleziono listę nazwisk planowanych ofiar – na pierwszym miejscu prezes Jarosław Kaczyński, mnie również wymienił” – przypominał poseł Zbigniew Ziobro.

„Minął jeden dzień na wolności i bandyta już zdążył grozić ludziom! Kto w ogóle pozwolił, by taki morderca opuścił więzienie?! Ta decyzja to prowokacja Tuska i jego kompanów, która realnie zagraża życiu ludzi” – oburzał się dalej były minister sprawiedliwości.

„To mówicie, że za rządów Tuska i Bodnara na wolność wychodzi skazany na dożywocie Cyba — morderca Marka Rosiaka, nie ukrywający, że jego głównym celem był Jarosław Kaczyński? A jak niebezpiecznych przestępców traktuje się trzymane w areszcie z powodów politycznych kobiety” – zwracał uwagę poseł Radosław Fogiel.

