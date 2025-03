Jest decyzja sądu. Ziobro triumfuje

Zbigniew Ziobro już 5 razy nie stawił się na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa. W związku z tym przewodnicząca organu Magdalena Sroka zwróciła się do sądu z wnioskiem o tymczasowe zatrzymanie polityka PiS. W poniedziałek 31 marca Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył tę kwestię i nie zdecydował się na 30 dni aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości.

Sąd wyjaśnił, dlaczego nie przychylił się do wniosku o areszt

„Komisja nie miała podstaw prawnych do ubiegania się o to, żeby zastosować środek, który jest najsurowszym ze środków, jaki możemy stosować wobec biegłych czy świadków” – wyjaśniali urzędnicy. „Sąd zwrócił się do komisji sejmowej o protokół posiedzenia, ale także zwrócił się do policji i Straży Marszałkowskiej o nadesłanie informacji, o jakiej godzinie na tym kontinuum czasowym […] jakimi informacjami na tej osi czasu komisja dysponowała” – tłumaczono dalej.

„Informacje przekazywane komisji przez policję i Straż Marszałkowską były tego rodzaju, że komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Zbigniewa Ziobry” – doszedł do wniosku sąd. Podkreślono, że komisja przerwała obrady, mimo że „pan Ziobro był de facto dostępny i sąd uznał, że został doprowadzony”. „Jeśli zaś organ odstępuje od czynności przesłuchania sam z własnej woli, nie może domagać się zastosowania środka, który jest bardzo represyjny” – wnioskowano.

Magdalena Sroka o decyzji sądu ws. Ziobry

Na gorąco sprawę komentowała też przewodnicząca komisji śledczej. – My w tej sytuacji będziemy składać apelację. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobro jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinno mieć miejsca, natomiast nie uwzględnił wniosku komisji – mówiła.

