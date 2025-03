Zbigniew Ziobro grzmi o „ubeckiej prowokacji”. Pokazał notatkę

Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych opublikował notatkę. Jak przekazał, to „dowód na to, że pseudokomisja istnieje wyłącznie po to, by na zlecenie Donalda Tuska atakować opozycję”.

Dwa miesiące temu komisja śledcza ds. Pegasusa złożyła wniosek o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. W poniedziałek 31 marca odbędzie się posiedzenie sądu w tej sprawie. Po godz. 12:00 były minister sprawiedliwości i prokurator generalny opublikował obszerny post na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Zbigniew Ziobro grzmi. „Ubecka prowokacja” „Komendant stołecznej policji przesłał sądowi dokument, który obnaża kłamstwa i ubecką prowokację zleconą przez Donalda Tuska przewodniczącej nielegalnej komisji ds. Pegasusa, Magdalenie Sroce. Z oficjalnej notatki wynika, że Sroka była informowana o działaniach policji i wiedziała, że kluczowe znaczenie ma postanowienie sądu wyznaczające dzień zatrzymania. Godzina 10:30 wskazywała jedynie czas rozpoczęcia prac tej nielegalnej komisji i nie ograniczała możliwości zatrzymania ani skutecznego doprowadzenia świadka” – napisał Zbigniew Ziobro. „Dlatego też rano, przed rozpoczęciem obrad, poseł Sroka poinformowała policję, że zarządzi przerwę w pracach tej pseudokomisji do południa, aby umożliwić doprowadzenie świadka. Gdy policja przyjechała ze mną do Sejmu i czekaliśmy na wejście na salę obrad, komisja – wbrew wcześniejszym ustaleniom – nagle przegłosowała wniosek o areszt i zakończyła posiedzenie. A potem, przed kamerami, łajdacy kłamali, udając oburzenie i oszukując nawet własnych wyborców” – czytamy dalej. Ziobro opublikował notatkę. „Niepodważalny dowód” Zbigniew Ziobro podkreślił, że policyjna notatka to „kolejny niepodważalny dowód na to, że nielegalna komisja wyłudziła od sądu zgodę na moje doprowadzenie nie w celu przesłuchania, lecz dla czystej hucpy politycznej”. „Tym bardziej kolejny wniosek komisji – tym razem o areszt – nie ma żadnych podstaw i nie pozostawia sądowi innej możliwości niż jego oddalenie” – stwierdził. Na zakończenie dodał, że wspomniana notatka to także „dowód na to, że pseudokomisja istnieje wyłącznie po to, by na zlecenie Donalda Tuska atakować opozycję – w tym przypadku poprzez bezprawną próbę osadzenia w areszcie posła opozycji”. twitterCzytaj też:

