Trump przemówił po wyborach w USA. „Zrealizuję marzenie o silnej Ameryce”

— Z każdym uderzeniem mojego serca nie spocznę, dopóki nie zrealizujemy marzeń o silnej Ameryce. To będzie złoty wiek Ameryki. To cudowne zwycięstwo dla naszego narodu, co pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką — powiedział Donald Trump.

– Chcę podziękować wam wszystkim. To jest ruch, jakiego nikt wcześniej nie widział. To był największy ruch polityczny wszech czasów w tym kraju. Mamy kraj, który potrzebuje pomocy, naprawimy nasze granice, naprawimy wszystko. Napisaliśmy dziś historię – podkreślił.

Wkrótce więcej informacji