Omenaa Mensah i światowe instytucje sztuki wspólnie promują afrykańskich artystów

Omenaa Mensah przyciągnęła uwagę świata sztuki podczas 8. edycji Accra Cultural Week w Ghanie. Filantropka i kolekcjonerka sztuki o ghańskich korzeniach dołączyła do znawców sztuki z Tate Modern i Sotheby’s. Według Artprice wartości dzieł afrykańskich artystów osiągają na aukcjach nawet 10 milionów dolarów i stale rosną.

Accra Cultural Week

Kolejna edycja Accra Cultural Week zbiegła się w czasie z otwarciem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jednak to wydarzenie w Ghanie przyciągnęło kuratorów związanych z Tate Modern, Osei Bonsu i Ekow Eshun, nigeryjskiego kuratora Azu Nwagbogu czy ekspertkę Sotheby’s, Hannah O’Leary. Brytyjski dom aukcyjny od ponad dekady z powodzeniem sprzedaje za rekordowe kwoty dzieła artystów z Afryki. Co ciekawe wiele gwiazd sztuki afrykańskiej pochodzi właśnie z Ghany, jak El Anatsui, którego pracę sprzedano za 1,4 miliona dolarów, Ablade Glover, Ibrahim Mahama, Rita Mawuena Benissan, czy Amoako Boafo. Rekord aukcyjny, 10,7 miliona dolarów, należy do artystki etiopskiego pochodzenia Julie Mehretu.

Niezwykle popularny ghański artysta Amoako Boafo ma na koncie współpracę z francuskim domem mody Dior, który wykorzystał jego charakterystyczne, malowane dłońmi portrety w kolekcji męskiej odzieży. Tego rodzaju kolaboracje między światem sztuki i mody stają się coraz bardziej popularne. Wybitna malarka Ewa Juszkiewicz, której prace osiągają obecnie rekordowe kwoty na międzynarodowym rynku sztuki, nawiązała współpracę z luksusową francuską marką Louis Vuitton, a torebka z jej obrazem „Ginger Locks” została wylicytowana podczas największego wydarzenia charytatywnego w Europie, organizowanego przez Omene Mensah i jej fundację, TOP CHARITY Auction 2024, przez wyjątkowego darczyńcę za kwotę pół miliona zł.

Wybitni artyści i goście

Podczas Accra Cultural Week nie mogło zabraknąć Omeny Mensah. Założycielka OmenaArt Foundation, która w tym czasie zainicjowała również budowę sportowo- artystycznego kompleksu dla dzieci ulicy w Ghanie, Kids Haven Sport & Art Complex, spotkała się z artystami i najważniejszymi osobistościami ze świata sztuki.

Zdobywałam wiedzę od najlepszych podczas prestiżowych kursów w Royal College of Art oraz Sotheby’s Institute of Art, gdzie zgłębiałam najnowsze trendy w sztuce i tajniki inwestowania w dzieła o dużym potencjale wzrostu. To doświadczenie pomogło mi nakreślić klarowną wizję rozwoju TOP CHARITY Auction, jak również kształt naszej przyszłej kolekcji sztuki, zbudować międzynarodowe partnerstwa i wyselekcjonować prace, które będą wspierać dywersyfikację portfeli inwestycyjnych naszych biznesowych gości. Wszystko to realizuję z najwyższą dbałością o jakość i standardy, uznawane przez światowe instytucje artystyczne. Royal College of Art i Sotheby’s Institute of Art są zaproszone do współpracy przy naszej najbliższej edycji wydarzenia.

W Accra Cultural Week uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu, Marta Cienkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polscy artyści, Ida Karkoszka, rzeźbiarka, uczestniczka maltabiennale.art 2024 i Igor Dobrowolski, artysta i aktywista, którego praca osiągnęła rekordową cenę 850 tys. zł podczas TOP CHARITY Auction 2024, biznesmeni i artyści.

Wyjazd do Ghany pokazał mi, jak bardzo w świecie zachodnim jesteśmy oderwani od podstawowych wartości, takich jak relacje międzyludzkie, bliskość z naturą, muzyka czy taniec – rzeczy, które w Ghanie były jak żywe dzieła sztuki. To doświadczenie uświadomiło mi, że nie muszę szukać sztuki w tradycyjnej formie, bo niemal każdy metr tego, co widziałem, był sztuką – mówił Igor Dobrowolski.

To było intensywne doświadczenie, które pozwoliło mi spojrzeć na problemy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe z perspektywy praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Spotkanie z afrykańską kulturą i lokalnymi artystami uświadomiło mi, jak sztuka może budować świadomość społeczną i inspirować zmiany, stając się aktywnym głosem w debacie o przyszłości – wspomina Ida Karkoszka.

TOP CHARITY Auction otwiera się na świat

Wydarzenie TOP CHARITY Auction, które łączy sztukę, biznes i filantropię, co roku bije rekordy z licytacji dzieł i wielkich emocji oraz wzbudza coraz większe zainteresowanie na arenie międzynarodowej. W tym roku otrzymało nagrodę dla najbardziej prestiżowego wydarzenia charytatywnego w Europie, Best Luxury Auction Event in Europe. Inicjatorka i pomysłodawczyni aukcji, Omenaa Mensah zaprasza do udziału najlepszych artystów. W tym zaszczytnym gronie znajdą się też wybrani twórcy z Afryki, których poznamy w czerwcu przyszłego roku, gdy dzieła zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności w Oranżerii Pałacu w Wilanowie, podczas wystawy przedaukcyjnej od 24 kwietnia 2025 roku.

Założycielka OmenaArt Foundation jest zdania, że dzieła wybitnych afrykańskich artystów, których poznała podczas Accra Culture Week, powinny trafić do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wreszcie mamy muzeum dysponujące odpowiednią przestrzenią na prezentację wielkoformatowych instalacji. Ibrahim Mahama czy El Anatsui słyną z monumentalnych dzieł, które zachwycają publiczność na całym świecie. Liczymy, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie pokazywać prace artystów z Afryki, zapraszając polską publiczność do dialogu z niezwykle dynamicznym i różnorodnym światem sztuki afrykańskiej.

Omenaa Mensah, wzorem Laurence'a Graffa, założyciela Graff Diamonds i właściciela Delaire Graff Estate w Stellenbosch, gdzie zgromadzono ponad 400 dzieł sztuki afrykańskiej, w tym prace Lionela Smita i Deborah Bell, planuje stworzyć imponującą kolekcję współczesnej sztuki afrykańskiej w Polsce, która coraz częściej gości na światowym rynku obrotu dziełami sztuki.

Na afrykańskim rynku sztuki urzekła mnie niezwykła solidarność artystów – nie konkurują ze sobą, lecz tworzą jedną wielką rodzinę. Wielokrotnie spotykałam topowych twórców, którzy z dumą przedstawiali mi swoich kolegów odnoszących sukcesy, bez obaw, że jako kolekcjonerka mogę wybrać ich dzieła. Ta szczerość oraz wspólnota bardzo mnie poruszyły – wspominała Omenaa Mensah.

Wystawa „Keeping Time”

Organizatorem Accra Cultural Week był Marwan Zakhem, założyciel Gallery 1957. Centralnym punktem programu była wystawa „Keeping Time” kuratorowana przez Ekowa Eshuna, w której 25 afrykańskich artystów badało tematy czasu, tożsamości i zmian. Rita Mawuena Benissan, artystka z Abidżanu, na nowo interpretuje królewski parasol Ghany, a jej prace wkrótce zostaną zaprezentowane na Sharjah Biennal w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Modupeola Fadugba z Nigerii tworzy rozmyte obrazy, które prowokują do refleksji. Elias Sime z Etiopii buduje rzeźby z odpadów elektronicznych, przekształcając technologie w sztukę.

Moja twórczość koncentruje się na zachowaniu historii Ghany i tradycji wodzostwa, wykorzystując haft, film, fotografię oraz tradycyjne ghańskie obiekty do tworzenia narracji, które na nowo interpretują i honorują archiwalne dzieje. Poprzez swoją sztukę staram się przekształcać sposób, w jaki postrzegamy siebie w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, budując wspólne zobowiązanie do ochrony naszego kulturowego dziedzictwa.

Wizyta w Ghanie była także okazją dla Omeny Mensah do inspirujących spotkań z artystami, takimi jak Ibrahim Mahama, znany z monumentalnych instalacji oraz Serge Attukwei Clottey, który tworzy rzeźby z recyklingowanego plastiku, wykorzystując sztukę jako narzędzie dialogu i zmian społecznych.

Ghana jest ojczyzną ważnych artystów, którzy zdobyli renomę na współczesnej scenie artystycznej. Twórcy jak Ibrahim Mahama, Serge Attukwei Clottey i Amoako Boafo wspierają swoje społeczności i inspirują kolejne pokolenia artystów i myślicieli. Ich świadoma obecność w Ghanie jest jednym z powodów, dla których ich prace ewoluują i odzwierciedlają współczesną aktualność. El Anatsui to stały opiekun i mentor dla artystów mieszkających i tworzących w Ghanie oraz Afryce, a jego monumentalne rzeźby, widoczne w każdej ważnej instytucji, są dostępne dla tych, którzy mieszkają w Afryce, aby mogli się z nimi zaangażować. Wszystkie te lokalne energie ożywiają i napędzają naszą współczesną społeczność artystyczną.