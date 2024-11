Tajemnicza śmierć krytyka Władimira Putina. Znane nowe szczegóły

W wieku 53 lat zmarł Aleksiej Zimin – znany rosyjski szef kuchni, pisarz, dziennikarz i krytyk Władimira Putina. O jego śmierci poinformował lokalny dziennikarz Roman Łoszmanow. Informację potwierdzili portalowi „Afisha Daily” znajomi Zimina. 53-latek został znaleziony martwy w hotelu w Belgradzie. Leżał na podłodze, a na jego ciele nie było śladów gwałtownej śmierci. Mieszkanie było zamknięte od środka i nie stwierdzono żadnych podejrzanych okoliczności.

Krytyk Kremla nie żyje. Na jego ciele nie było śladów gwałtownej śmierci

Zimin miał przez kilka dni nie dawać znaku życia, co wzbudziło zaniepokojenie. Ciało 53-latka zostało przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej, aby zbadać okoliczności jego śmierci. Według najnowszych informacji, przekazanych przez portal b92.net, Rosjanin zmarł w wyniku pęknięcia poszerzonej aorty między przełykiem a żołądkiem, co spowodowało krwawienie wewnętrzne. Wcześniej chorował na marskość wątroby.

Zimin zaczął gotować w wieku pięciu lat. W 2010 roku został „Człowiekiem Roku” według rosyjskiego magazynu GQ. Rosjanin w 2015 r. przeprowadził się do Londynu i przejął restaurację z kuchnią rosyjską. Opublikował również serię swoich programów o brytyjskim jedzeniu. Zimin od momentu inwazji Putina na Krym nie wrócił do Rosji.

Śmierć znanego szefa kuchni. Był krytykiem Władimira Putina i wojny w Ukrainie

Jego program kulinarny w rosyjskiej telewizji NTV został nagle zdjęty z anteny w 2022 r. po tym, jak zaczął publikować antywojenne piosenki w mediach społecznościowych. Zimin domagał się również odwołania z konfliktu rosyjskich żołnierzy i zatrzymania walk. W maju powiedział, że jego restauracja stała się celem ataków i gróźb spowodowanych jego poglądami na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia o stanie zdrowia „Władimira Putina”. Powrót znanego „generała”Czytaj też:

Julia Nawalna uderzy w Putina. Ma nową rolę