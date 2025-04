Niezwykły cud narodzin. Kobieta urodziła bez własnej macicy

Amy Isabel, dziewczynka, która przyszła na świat dzięki temu przełomowemu zabiegowi, jest córką 36-letniej Grace Davidson z północnego Londynu. Kobieta przeszła przeszczep macicy w 2023 roku – organ został jej przekazany przez starszą siostrę, Amy.

Grace nie kryła emocji po narodzinach córki. – To najwspanialszy prezent, o jakim mogliśmy marzyć. Gdy wzięłam ją na ręce, trudno było mi uwierzyć, że jest prawdziwa – powiedziała. – Dzięki niej nasze życie nabrało pełni – dodała.

„Moment czystej euforii”

Jej mąż, 37-letni Angus, również był niezwykle wzruszony. – Kiedy ją zobaczyliśmy, oboje się rozpłakaliśmy. To był moment czystej euforii. Czekaliśmy na tę chwilę całe życie – podkreślił.

Grace cierpi na rzadkie schorzenie – zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera (MRKH), które występuje u jednej na około 5000 kobiet. Kobiety z tym zespołem rodzą się bez macicy lub z jej niewykształconą postacią, choć ich jajniki działają prawidłowo – dzięki temu możliwe jest zapłodnienie metodą in vitro.

Nadzieja w leczeniu bezpłodności

Jeszcze przed przeszczepem Grace i Angus poddali się leczeniu niepłodności, podczas którego powstało siedem zarodków, zamrożonych do późniejszego użycia. W lutym 2023 roku Grace przeszła operację, podczas której otrzymała macicę od swojej 42-letniej siostry Amy Purdie – mamy dwóch córek w wieku 6 i 10 lat.

Kilka miesięcy po zabiegu jeden z zarodków został przeniesiony do przeszczepionej macicy. Dziewczynka przyszła na świat przez cesarskie cięcie w szpitalu Queen Charlotte’s and Chelsea w Londynie, kilka tygodni przed planowanym terminem. To miało zminimalizować ryzyko ewentualnych komplikacji przy porodzie.

