NA ŻYWO: Sejm decyduje o związkach partnerskich

W piątek parlamentarzyści zbiorą się na sali plenarnej w Kompleksie budynków Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, by uczestniczyć w 51. obradach Sejmu X kadencji.

Zaczną dzień od szeregu głosowań. Na pierwszy ogień – sprawozdanie komisji o projekcie nowelizacji ważnej ustawy.

Porządek obrad w dniu 12 lutego. Gdzie oglądać obrady?

Politycy pochylą się od samego rana nad ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W tej sprawie przygotowany został projekt, w którego treści wyszczególniono zmiany. Następnie przejdą do kolejnego głosowania – ws. pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały dotyczącej powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw dot. statusu osób najbliższych. I na sam koniec tej części marszałek Sejmu odczyta propozycje zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Jeszcze przed południem odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I kolejne – ponownie poselski projektu ustawy, ale tym razem o Prezydencie Elekcie Rzeczypospolitej Polskiej, ochronie kandydatów na urząd Prezydenta oraz statusie Małżonka Prezydenta. To nie koniec, bo tego dnia czeka ich jeszcze jedna inicjatywa tego typu – ws. poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że po każdym pierwszym czytaniu parlamentarzyści będą mogli wygłosić pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów lub trzyminutowe – w imieniu kół.

Na końcu obrad przewidziano też czas na ewentualne oświadczenia poselskie.

Piątkowe posiedzenie Sejmu. Poniżej znajduje się link do transmisji na żywo

Transmisja z posiedzenia Sejmu rozpocznie się o godz. 9:00. Będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube niższej izby Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

