Status osoby najbliższej i podatek dochodowy. Rusza posiedzenie Sejmu. Gdzie oglądać?

W czwartek posłowie ponownie zasiądą na sali plenarnej, aby uczestniczyć w kolejnej odsłonie 51. posiedzenia Sejmu X kadencji.

Parlamentarzyści zaczną od głosowania proceduralnego, czyli zdecydują o kolejności rozpatrywanych spraw. Potem marszałek poprosi o zadanie pytań w sprawach bieżących z mównicy. Następnie członek Rady Ministrów przedstawi informację dotyczącą tematu zgłoszonego przez dany klub lub grupę.

Harmonogram czwartkowego posiedzenia Sejmu. Gdzie oglądać obrady?

Wczesnym popołudniem zebrani pochylą się nad sprawami dot. Unii Europejskiej. Najpierw – sprawozdanie komisji ws. rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (oraz niektórych innych ustaw). A następnie – o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. To nie wszystko, ostatnie sprawozdanie dot. – Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Politycy w końcu przejdą do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy dot. Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa – SAFE.

Porządek obrad w dniu 12 lutego. W tym miejscu obejrzysz transmisję na żywo z posiedzenia

W izbie niższej, której siedziba znajduje się w centrum Warszawy, w Kompleksie Parlamentu, odbędzie się dziś też procedura pierwszego czytania rządowych projektów. Na początek ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, potem – Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Wieczorem posłowie powrócą sprawozdania komisji – o projekcie nowelizacji ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych i o poselskim projekcie uchwały ws. upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni.

Na końcu obrad przewidziano też ewentualne oświadczenia poselskie.

