Parlament Europejski zatwierdził nowy skład KE. Polak z ważną teką

Decyzja o nowym składzie zapadła po głosowaniu, w którym uczestniczyło 688 europosłów z 720 obecnych. Za powołaniem nowego składu KE opowiedziało się 370 eurodeputowanych, 282 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Teraz zatwierdzenie przez Radę Europejską – co jest uznawane za formalność – pozwoli na rozpoczęcie pracy nowej Komisji 1 grudnia 2024 roku.

Reprezentacja Polski i rola Piotra Serafina

Polskę w nowej Komisji Europejskiej reprezentuje Piotr Serafin, który objął tekę komisarza ds. budżetu, zwalczania oszustw finansowych oraz administracji publicznej.

Jego nominacja to znaczące wyróżnienie, ponieważ będzie bezpośrednio podlegał przewodniczącej KE, co podnosi rangę stanowiska. Serafin, doświadczony negocjator i były sekretarz stanu ds. europejskich w polskim rządzie, ma w tej kadencji współpracować z Radą i Parlamentem Europejskim nad budżetem lepiej dostosowanym do wyzwań współczesności.

Strategiczne priorytety Komisji

Ursula von der Leyen zaprezentowała ambitne plany na najbliższą kadencję, obejmujące trzy główne filary strategii „Kompas na rzecz konkurencyjności”:

Zamykanie luki innowacyjnej względem USA i Chin poprzez zwiększenie inwestycji w badania i technologie.



Dekarbonizacja i konkurencyjność realizowana w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.



Wzmocnienie bezpieczeństwa gospodarczego Unii, aby skuteczniej reagować na globalne wyzwania.



W ciągu pierwszych 100 dni nowa Komisja ma przedstawić plan finansowania europejskiej obronności. Opracowanie tej strategii powierzono Andriusowi Kubiliusowi, pierwszemu w historii KE komisarzowi ds. obrony i przestrzeni kosmicznej. Jego zadaniem będzie rozwój unii obronnej oraz wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.

Zrównoważona reprezentacja geograficzna i tematyczna

Nowy skład KE, liczący 27 komisarzy (po jednym z każdego państwa członkowskiego), został starannie zaprojektowany, aby zapewnić równowagę geograficzną i tematyczną. Kluczowe stanowiska otrzymali:

Estonka Kaja Kallas, jako nowa szefowa unijnej dyplomacji.

Hiszpanka Teresa Ribera, odpowiedzialna za czystą transformację oraz politykę konkurencyjności.

Litwin Andrius Kubilius, zarządzający sprawami obronności.

W składzie KE znalazło się 11 kobiet, co stanowi 40% całej Komisji – liczba ta jest niższa niż w poprzedniej kadencji, ale Ursula von der Leyen zapowiedziała działania na rzecz dalszego równouprawnienia, m.in. przez powołanie kobiet na wysokie stanowiska wiceprzewodniczących KE.

Kontynuacja Zielonego Ładu

Von der Leyen potwierdziła, że kluczowym elementem strategii UE pozostaje Europejski Zielony Ład. Wyzwania związane z transformacją energetyczną i klimatyczną będą wymagały większej elastyczności w działaniu. Odpowiedzialność za te obszary podzielono między kilku komisarzy, m.in. Holendra Wopke Hoekstrę, który zajmie się polityką klimatyczną, oraz Duńczyka Dana Joergensena, nadzorującego energetykę i mieszkalnictwo.

Czytaj też:

Rząd wycofuje się z ważnej reformy. Grozi nam utrata ogromnych pieniędzyCzytaj też:

Jak UE szykuje się na przejęcie władzy w USA przez Donalda Trumpa. „Na to Europa się nie zgodzi”