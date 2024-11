Zełenski wskazał warunki zakończenia wojny. Wtedy Rosja będzie mogła zatrzymać terytoria

Wołodymyr Zełenski wskazał, że członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego miałoby dotyczyć nieokupowanych części Ukrainy. Polityk jest przekonany, że dojdzie wówczas do zakończenia „gorącej fazy wojny”, o ile sojusz uzna granice państwa. Jednocześnie Kijów ma nadzieję, że roztoczony nad terytorium Ukrainy „parasol NATO” umożliwi w przyszłości negocjowanie zwrotu reszty zajętych obszarów „w sposób dyplomatyczny”. Tak więc Władimir Putin zatrzymałby okupowane obszary w przypadku dołączenia Ukrainy do NATO, ale jedynie na jakiś czas.

Dziennikarze uważają, że w ten sposób Zełenski pogodził się z tym, że póki co porozumienie nie obejmowałoby wschodnich terenów państwa, które zostały już częściowo przejęte przez Rosjan. Przywódca Ukrainy podkreśla, że potrzebuje członkostwa w NATO, co ma zagwarantować, że Putin „nie wróci”, żeby zająć kolejne terytoria, będące wciąż pod kontrolą Kijowa.

Otoczenie Trumpa chce zostawić Ukrainie 20 proc. terytoriów

W kontekście warunku zakończenia wojny, który wskazał w rozmowie z brytyjskimi dziennikarzami Zełenski, warto przypomnieć o zwycięstwie w wyborach prezydenkich w USA Donalda Trumpa. Nowy przywódca Ameryki już wiele miesięcy temu mówił o swoich planach zakończenia wojny w Ukrainie. Twierdził, że zrobi to w ciągu jednej doby. Jego pomysł zakładał wykonanie dwóch telefonów – do Zełenskiego i Putina i zmuszenie ich, by zasiedli do stołu i omówili warunkiu pokoju.

Na początku listopada amerykańska gazeta „Wall Street Journal” napisała, że otoczenie Trumpa chce zostawić w rękach Rosjan około 20 procent terytoriów Ukrainy. Plan zakładał również stworzenie 1200-kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej i zablokowanie na 20 lat jakichkolwiek działań państwa w kierunku uzyskania członkostwa w NATO.

Pozostaje więc pytanie, czy sojusz zgodzi się na dołączenie Ukrainy, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie Stany Zjednoczone stoją na czele tej międzynarodowej organizacji polityczno-wojskowa.

