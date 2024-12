„Po prostu się udusił”. Dramatyczny efekt wycieku ropy

Wycieków dotarł do wybrzeży Kraju Krasnodarskiego, a zanieczyszczenie objęło obszar o długości 50 kilometrów. Według Ministerstwa do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, skażenie mogło wpłynąć na ponad 130 kilometrów linii brzegowej.

Na brzegu rosyjskiej Anapy nad Morzem Czarnym odnaleziono ciało młodego delfina azowskiego. Ośrodek Ratowania Delfinów „Delpha” poinformował, że zwierzę padło ofiarą wycieku oleju opałowego. – Po prostu się udusił – stwierdzili ekolodzy po zbadaniu martwego ssaka. Delfin azowski, jako przedstawiciel zwierząt szczególnie wrażliwych na zmiany w środowisku wodnym, nie miał szans w starciu z tak poważnym skażeniem.

Zanieczyszczenie mórz i oceanów. Niewidzialny zabójca ryb i wodnych organizmów

Wyciek oleju opałowego to jeden z wielu przykładów działalności człowieka, która prowadzi do degradacji morskich ekosystemów. Produkty naftowe, takie jak olej opałowy, tworzą na powierzchni wody warstwę utrudniającą wymianę gazową. Dla zwierząt, takich jak delfiny czy ryby, oznacza to dramatyczne ograniczenie dostępu do tlenu. Zanieczyszczenia ropopochodne mają także toksyczne działanie na inne organizmy morskie, wpływając na ich układ oddechowy, rozrodczy i nerwowy.

Delfiny, które muszą wypływać na powierzchnię, by oddychać, są szczególnie narażone na kontakt z toksynami. Substancje ropopochodne dostają się do ich płuc, powodując uszkodzenia dróg oddechowych, co prowadzi do powolnego duszenia się. Ponadto olej opałowy może osiadać na skórze ssaków morskich, powodując podrażnienia, infekcje i utratę właściwości ochronnych skóry.

Ptaki morskie, takie jak mewy i kormorany, również cierpią w wyniku wycieków ropy. Olej oblepia ich pióra, uniemożliwiając latanie i utrzymanie właściwej temperatury ciała, co prowadzi do hipotermii i śmierci. Ryby i bezkręgowce, takie jak kraby czy małże, wchłaniają toksyny, które przenikają do ich całego łańcucha pokarmowego.

