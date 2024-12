Szczątki żółwia leżały na środku plaży. Ten gatunek kryje wiele tajemnic

Zdjęcie szczątków żółwia udostępniła w sieci Niamh Griffin. „Byłam bardzo smutna, widząc tego biednego martwego żółwia dziś rano. Czy ktoś wie, co to było lub skąd mogło się wziąć?” – zapytała w mediach społecznościowych internautka.

Nietypowe odkrycie na plaży w Irlandii

Na wpis odpowiedziała rada hrabstwa Fingal i irlandzki Instytut Morski. Jednostki poinformowały, że znalezione przez kobietę szczątki zwierzęcia należały do rodzimego dla Irlandii żółwia skórzastego.

Podkreślono jednak, że nie jest to typowy widok. Zazwyczaj gatunek ten migruje w okresie zimowy do cieplejszych wód. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest fakt, że to konkretne zwierzę straciło orientację z powodu czynników środowiskowych, takich jak burze lub zimne prądy.

Rzecznik rady hrabstwa Fingal przekazał, że poinformował o znalezisku Służbę Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody (NPWS). – Irlandzka grupa ds. wielorybów i delfinów zebrała dane biologiczne dotyczące wyrzucenia żółwia na brzeg – powiedział rzecznik. Jak dodał, „zgodnie z zaleceniami NPWS żółw został zakopany na miejscu”.

Niesamowity żółw skórzasty

Żółw skórzasty jest gatunkiem niesamowitym z kilku powodów. Po pierwsze, jest największym żółwiem na świecie. Po drugie, jest jednym z największych gadów na świecie i ustępuje w tej kategorii jedynie niektórym krokodylom.

Dorosłe żółwie skórzaste ważą średnio między 300 a 400 kilogramów. Najcięższy odkryty dotąd osobnik odnotowany został w Walii w 1988 roku. Ważył on 916 kilogramów.

Żółwie skórzaste nie ustępują także w kwestii wymiarów. Choć ich pancerze mierzą średnio około półtora metra, a całe ciało do 2,2 metra, to i tutaj zdarzają się rekordy. Najdłuższy odnotowany u żółwi skórzastych pancerz także pochodzi z 1988 roku i wynosi 213 centymetrów.

Nie można przejść obojętnie także obok faktu, że żółwie skórzaste są najgłębiej nurkującymi gadami i zanurzają się na głębokość nawet 1000 metrów. Ponadto potrafią one każdego roku pokonać nawet 16 tys. kilometrów między swoimi legowiskami a żerowiskami.

