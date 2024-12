Atak na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu. Co wiadomo o sprawcy?

„Bild” poinformował 20 grudnia późnym wieczorem, że w „ataku terrorystycznym” – jak określają zdarzenie niemieckie media – zginęło co najmniej jedenaście osób.

Niedługo po zamachu aresztowano podejrzanego kierowcę, który wjechał z dużą prędkością w tłum ludzi. Rzecznik magdeburskiej policji w rozmowie z redakcją dziennika wskazał, że nie ma pewności, czy działał on w pojedynkę.

Zamach w Magdeburgu. Co wiadomo o aresztowanym?



Policja przekazała, że mężczyzna przejechał wzdłuż jarmarku co najmniej 400 metrów. Po drodze potrącił wiele osób. „Bild” podaje, że oprócz 11 ofiar jest także wielu rannych – oszacowano ich liczbę na około 60 do 80.



Kolejny dziennik – „Die Welt” – ustalił, kim jest podejrzany o przeprowadzenie zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym. Ma nim być ok. 50-letni obywatel Arabii Saudyjskiej. Gazeta wskazuje, że miał on wynająć pojazd na krótko przed atakiem. Premier Saksonii Michael Kretschmer poiotwierdził te informacje. Na konferencji prasowej powiedział, że miał on przyjechał do Niemiec w 2006 roku i pracować jako lekarz. Policja przekazała, że obecnie nie poszukuje innego podejrzanego.



Także francuska agencja prasowa Agence France-Presse potwierdza informacje o 60-80 osobach rannych, powołując się na centrum kontroli służb ratunkowych. Jak na razie wiadomo na pewno, że nie żyje jedna osoba. Napisał o tym między innymi publiczny nadawca Mitteldeutscher Rundfunk, powołując się na informacje policji.

Gazeta „Volksstimme”, powołując się na informacje od naocznych świadków, tak jak „Bild” pisze o „kilku osobach zabitych”.

Zamach na północy Niemiec. Policja znalazła tajemniczy bagaż w aucie podejrzanego

„Bild” podaje, że miejsce zdarzenia zostało odgrodzone kordonem policji. Na obszarze tym służby prowadzą teraz poszukiwania materiałów wybuchowych. W pojeździe sprawcy, na jednym z siedzeń, znaleziono też tajemniczy bagaż. Jego zawartość według niemieckich mediów również jest sprawdzana.

Wstrząsające wydarzenia z kraju związkowego Saksonia-Anhalt dotarły już do kanclerza Olafa Scholza. Polityk podkreśla, że jest myślami z bliskimi i rodzinami ofiar dramatu. Podziękował także służbom za ich ciężką pracę.

