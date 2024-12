Zamach na jarmarku w Magdeburgu. Najnowsze informacje

W piątek wieczorem doszło do zamachu na jarmarku w Magdeburgu w Niemczech. Kierowca z dużą prędkością wjechał w tłum ludzi. Według oficjalnych danych zginęły dwie osoby, w tym małe dziecko. Kolejne 68 zostało rannych. „Jestem myślami z ofiarami i ich bliskimi. Jesteśmy z nimi i z mieszkańcami Magdeburga” – skomentował Olaf Scholz. Kanclerz Niemiec ma udać się w sobotę na miejsce ataku z szefową MSZ. Premier landu Saksonia-Anhalt zapowiedział, że flagi zostaną opuszczone do połowy.

Zatrzymany został domniemany sprawca ataku. To 50-latek z Arabii Saudyjskiej. Mężczyzna miał przyjechać do Niemiec w 2006 r. i pracował jako lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii w zakładzie karnym. W 2016 r. został uznany za uchodźcę. Atak potępiło saudyjskie MSZ, które jednak nie odniosło się do zamachowca. Niemiecka policja podkreśliła, że sprawca ataku działał sam. Nie ma informacji o tym, aby ktoś mu pomagał.

Magdeburg. Co wiadomo o sprawcy zamachu?

Mężczyzna wynajął auto krótko przed zamachem. Służby zaprzeczyły również, że w pojeździe 50-latka znajdowały się materiały wybuchowe. Sprawca ataku w Magdeburgu miał mieć negatywny stosunek do islamistów. Pomagał byłym muzułmanom, zwłaszcza kobietom, w wyjeździe z Arabii Saudyjskiej po tym, jak odwróciły się od religijnej ortodoksji. W czerwcu oskarżył niemiecką policję o to, że jest „prawdziwym motorem” islamizmu w Niemczech.

Z kolei tydzień temu zamieścił w sieci wideo, w którym przez ponad 45 minut mówił, że Niemcy mają według niego prowadzić tajną operację, której celem jest polowanie na muzułmanów z Arabii Saudyjskiej na całym świecie. Pomoc Niemcom w usuwaniu szkód i ustalaniu okoliczności ataku zaproponowały USA. W związku z atakiem w Magdeburgu ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy na placu katedralnym w Erfurcie, a miasto Halle zwiększyło bezpieczeństwo na swoim jarmarku.

