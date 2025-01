Tu chrześcijanie nie mogą czuć się bezpiecznie. Wzrost prześladowań

Światowy Indeks Prześladowań jest publikowany od ponad 30 lat. Na liście znajduje się 50 krajów o najwyższym poziomie prześladowań chrześcijan. Korea Północna od 23 lat jest liderem tego niechlubnego rankingu. Na prześladowania chrześcijan składają się m. in. akty wandalizmu, aresztowania oraz wykorzystywanie seksualne kobiet.

Wzrost chrześcijan zagrożonych prześladowaniami

Organizacja „Open Doors” przekazała w swoim raporcie informację o liczbie chrześcijan zagrożonych wysokim poziomem prześladowań. Od ostatniego raportu wzrosła ona o 4 proc. – do 380 mln osób. W okresie od 1 października 2023 do 30 września 2024 w związku ze swoją wiarą śmierć poniosło 4 476 osób, choć ocenia się, że niezgłoszonych przypadków może być znacznie więcej. Liczba ataków na miejsca kultu również wzrosła – do 28 368 (wzrost o 33 proc).

Autokracja sprzyja prześladowaniom

Niechlubnym awansem w rankingu „Open Doors” pochwalić się może Kirgistan, który awansował aż o 14 miejsc, na 47. pozycję. Coraz częściej zdarzają się akty przemocy, m. in. zakłócanie nabożeństw lub obrzucanie świątyń kamieniami. Ekspert Rolf Zeegers jako przyczynę awansu w rankingu wskazuje wprowadzenie restrykcyjnych przepisów ograniczających wolności obywatelskie po zmianie prezydenta tego azjatyckiego kraju – czytamy na Ekai.pl.



– Przed objęciem władzy przez obecnego prezydenta Sadyra Dżaparowa w styczniu 2021 roku, Kirgistan był znany jako najmniej autorytarny kraj w regionie Azji Środkowej – przekazał analityk „Open Doors”. W innych krajach regionu sytuacja również nie jest najlepsza dla chrześcijan. W Kazachstanie odnotowano m. in. naloty policji na kościoły oraz wykorzystywanie seksualne kobiet.

Kryzys wysiedleńczy

Nie ustają również prześladowania chrześcijan w Afryce Subsaharyjskiej. W wyniku konfliktów w tym regionie w ostatnich latach przesiedlono 16 milionów chrześcijan. Sudan zajął 5. miejsce – w kraju odnotowano wzrost liczby zabitych chrześcijan, ataków na firmy i domy oraz napaści seksualnych wobec chrześcijan. Sytuacja w Sudanie została określona „największym kryzysem przesiedleńczym na świecie” – ponad 7,7 mln osób zostało przesiedlonych do połowy 2024 roku.

