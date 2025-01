Mięsożerne płazińce grasują w Niemczech. Wkrótce trafią do Polski

Caenoplana variegata osiąga długość od 15 do 20 centymetrów, ma czarne ciało z jasno-brązowym, żółtawym paskiem na grzbiecie. Żywi się dżdżownicami, ślimakami, stonogami oraz pajęczakami. Wydziela śluz, który odstrasza potencjalnych drapieżników, co sprawia, że nie ma naturalnych wrogów w nowym środowisku. Jest również wyjątkowo odporny – przecięcie jego ciała nie prowadzi do śmierci, lecz do powstania dwóch nowych osobników.

Mięsożerne płazińce mogą trafić do Polski. Są powody do obaw?

Caenoplana variegata stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemów Europy. Żywiąc się dżdżownicami, które odgrywają kluczową rolę w spulchnianiu i użyźnianiu gleby, może prowadzić do jej degradacji.

Ponadto poluje na ślimaki, zarówno te uznawane za szkodniki, jak i rodzime, nieszkodliwe gatunki. Masowe eliminowanie tych organizmów przez inwazyjne płazińce może skutkować pogorszeniem jakości gleby, zmniejszeniem jej zdolności retencyjnych oraz zaburzeniem równowagi biologicznej.

Drogi rozprzestrzeniania się i obecność w Europie

Gatunek ten pojawił się w Europie około 20 lat temu, prawdopodobnie w wyniku importu egzotycznych roślin. Początkowo obecny w szklarniach i centrach ogrodniczych, z czasem wydostał się na wolność.

Obecnie jego obecność odnotowano w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Austrii, Francji i Belgii. W Niemczech, we wrześniu 2023 roku, został zaobserwowany w pobliżu Mönchengladbach w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Brak naturalnych wrogów i trudności w zwalczaniu

W europejskich warunkach Caenoplana variegata nie ma naturalnych wrogów. Wydzielany przez niego śluz odstrasza potencjalnych drapieżników.

Dodatkowo płazińce te są wyjątkowo odporne – przecięcie ich na pół prowadzi do powstania dwóch nowych osobników. To sprawia, że zwalczanie tego gatunku jest niezwykle trudne.

Rekomendacje dla miłośników roślin egzotycznych

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego inwazyjnego gatunku, zaleca się miłośnikom roślin egzotycznychdokładne sprawdzanie doniczek, zwłaszcza w szklarniach i centrach ogrodniczych.

Wczesne wykrycie i usunięcie płazińców może pomóc w ochronie lokalnych ekosystemów przed ich negatywnym wpływem.

