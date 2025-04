Słońce czy kurtka? Pogoda na majówkę 2025 może zaskoczyć

Dla wielu Polaków majówka to czas wyjazdów i odpoczynku. W 2025 roku Święto Pracy (1 maja) przypada na czwartek, a Święto Konstytucji 3 Maja – na sobotę. Oznacza to, że biorąc jeden dzień urlopu, można cieszyć się czterodniowym weekendem, od czwartku do niedzieli.

Jaką pogodę przyniesie majówka 2025?

Według danych synoptyków, w tygodniu obejmującym majówkę, czyli od 28 kwietnia do 4 maja, średnia dzienna temperatura maksymalna w Polsce wyniesie około 14,6 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie i w centralnej części kraju, a najchłodniejsze powietrze utrzyma się na południowym wschodzie.

Czego mogą spodziewać się mieszkańcy poszczególnych regionów?

Zachodnia Polska (Szczecin, Wrocław, Zielona Góra): 15–16 stopni Celsjusza Warunki sprzyjające spacerom, rowerowym wycieczkom i grillom.

Centrum kraju (Warszawa, Łódź): 15–16 stopni Celsjusza. Pogoda umiarkowana, chłodniejsze noce, ale dni ciepłe i przyjemne.

Wschodnia Polska (Białystok, Lublin): 14–15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej niż w centrum, ale bez większych załamań pogody.

Południe Polski (Kraków, Rzeszów): 12–15 stopni Celsjusza. Najchłodniejszy region? Szczególnie w rejonie Rzeszowa warto przygotować się na niższe temperatury.

Północ Polski (Gdańsk, Olsztyn): 14–15 stopni Celsjusza. Możliwe silniejsze podmuchy wiatru nad morzem, ale ogólnie aura sprzyjająca wypoczynkowi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił także mapy, które obrazują prognozowaną temperaturę maksymalną w nadchodzących tygodniach. To cenna pomoc dla planujących majówkowe wyjazdy i pikniki.

