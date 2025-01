To zwierzę jest unikatem na skalę światową. Ma aż 60 cm długości

„Jelita ziemi”- tak zostały kiedyś nazwane dżdżownice przez Arystotelesa. Zwierzę to było więc doceniane już od zarania dziejów. Szczególny przykład ich gatunku występuje u naszych zachodnich sąsiadów.

Unikat na skalę światową

W niemieckiej Badenii-Wirtembergii można spotkać wyjątkową dżdżownicę. Osiąga ona długość aż 60 cm. Należy ona do rodzaju

Rekord – największy Lumbricus w Europie pochodzi ze Schwarzwaldu Lumbricus, który obejmuje ponad 700 gatunków.

Lumbricus badensis, jak nazywa się go po łacinie w kręgach naukowych, występuje wyłącznie w regionie pomiędzy Feldbergiem, Belchen i Wiesental w południowym Schwarzwaldzie. Oznacza to, że można go spotkać tylko na pewnym obszarze.

O ogromnej dżdżownicy z Badenii już w 1906 roku wspomniał zoolog Johann Wilhelm Michaelsen. Zwierzę to może osiągnąć imponujący, jak na swój gatunek wiek, do 20 lat. Całe życie spędza w wykopanej przez siebie olbrzymiej rurze. Może ona osiągnąć głębokość aż 2,5 metra w głąb ziemi. Aby zapobiec osuwaniu się gleby, robak wnętrze swojego domy wyściela własnymi odchodami i strawionym materiałem organicznym. Głębokie tunele pomagają też przetrwać dżdżownicy mroźniejsze dni z niskimi temperaturami.

Imponujący rozmiar

Badeńska dżdżownica wyróżnia się przede wszystkim swoim imponującym rozmiarem. Stała się również jedną z atrakcji regionu. Oprócz ciekawej fauny w Schwarzwaldzie można spotkać również malowniczą dolinę, w której zderzyło się kiedyś sześć lodowców.

