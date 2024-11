Gadatliwy jak grzyb po deszczu. Naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia

Badania przeprowadzone bezpośrednio w naturalnym środowisku potwierdziły, że po deszczu wzrasta aktywność elektryczna grzybów. To kolejny dowód na to, że grzyby mogą wykorzystywać impulsy elektryczne do przekazywania informacji. Odkrycia te zostały opisane w czasopiśmie „Fungal Ecology” na podstawie badań japońskich naukowców.

Zjawisko to nie jest całkowicie nowe. Już w latach 70. XX wieku analizowano zmiany aktywności elektrycznej w grzybni. W kolejnych dekadach wykazano, że impulsy elektryczne mogą być wywoływane przez czynniki takie jak woda, kwasy czy cukry.

Grzyby wykorzystują 50 różnych „słów”

Przełomowe badania z 2022 roku posunęły te wnioski dalej. Andrew Adamatzky z Uniwersytetu Zachodniej Anglii stwierdził, że impulsy elektryczne w grzybni układają się w charakterystyczne wzory, przypominające ludzkie słowa. Według jego badań „słownictwo” grzybów może składać się nawet z 50 różnych „słów”.

Nowe dowody na komunikację grzybów za pomocą elektryczności zebrali badacze z Uniwersytetu Tohoku. Przedmiotem ich badań była lakówka dwubarwna (Laccaria bicolor) – jadalny grzyb występujący także w Polsce. Lakówki, grzyby blaszkowe o długim trzonie i szerokim kapeluszu, żyją w symbiozie z drzewami, szczególnie z dębami i sosnami, tworząc mikoryzę zewnętrzną. Dzięki tak zwanej sieci Hartiga przekazują drzewom wodę i składniki mineralne, otrzymując w zamian cukry. Dodatkowo wytwarzają toksyny, które umożliwiają im trawienie owadów i dostarczanie drzewom azotu z ich ciał.

Im bliżej siebie, tym bardziej gadatliwe

Badacze jako jedni z nielicznych zdecydowali się prowadzić swoje obserwacje w terenie. W mieszanym lesie odnaleźli skupisko sześciu lakówek w pobliżu dębu Quercus serrata i grabu Carpinus laxiflora. Przez kilka dni, podłączając elektrody do grzybów, rejestrowali ich aktywność elektryczną. W czasie suchego okresu, trwającego dwa tygodnie, aktywność ta była niska. Jednak po ulewie wywołanej tajfunem, kiedy spadło ponad 3 centymetrów deszczu, grzyby wykazały wyraźny wzrost aktywności elektrycznej – potencjał czynnościowy osiągał nawet 100 mV.

Odkryto także, że zmiany w aktywności elektrycznej były skorelowane z poziomem wilgotności i temperatury otoczenia. Co więcej, im bliżej siebie znajdowały się grzyby, tym silniejsze były wytwarzane sygnały.

