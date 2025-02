Niepokojące wieści spłynęły z Watykanu przed południem. Co ze stanem zdrowia papieża?

88-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego od ponad tygodnia zmaga się z infekcją dróg oddechowych. W piątek został hospitalizowany w rzymskiej klinice Gemelli.

Audiencja odwołana. Co się dzieje z papieżem Franciszkiem?

„Ze względu na stan zdrowia Ojca Świętego, sobotnia audiencja jubileuszowa zaplanowana na 22 lutego zostaje odwołana” – ogłosił Watykan w specjalnym komunikacie. Dodano jednocześnie, że papież powierzył odprawienie niedzielnej mszy wysokiej rangi duchownemu.

To kolejne odwołane z powodu choroby papieża wydarzenie. W niedzielę Franciszek nie odprawił tradycyjnej modlitwy Anioł Pański, kiedy to pojawia się w oknie przy placu Świętego Piotra. Odwołano również środową audiencję generalną. Co więcej, nie jest planowany udział Ojca Świętego w Jubileuszu Diakonów pod koniec tego tygodnia.

„Skomplikowany obraz kliniczny”

W poniedziałek Watykan przekazał, że Franciszek cierpi na „polibakteryjną infekcję dróg oddechowych”, co skłoniło lekarzy do zmiany sposobu leczenia.

Zakażenie polibakteryjne oznacza infekcję wywołaną przez co najmniej dwa różne drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy lub grzyby. „Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania wskazują na skomplikowany obraz kliniczny, który wymaga dalszej hospitalizacji” – czytamy w oświadczeniu Watykanu.

W poprzednich komunikatach informowano, że „Franciszek jest niezwykle wdzięczny wiernym za wsparcie i modlitwę”. „Papież jest wzruszony wiadomościami, które są przepełnione życzliwością. Pragnie podziękować z całego serca wszystkim za wszelkie oznaki serdeczności i ciepła, które są wyrażane poprzez wiadomości z życzeniami. Papież modli się za wszystkich autorów i prosi również o modlitwę w swojej intencji” – dodawano.

