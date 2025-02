Katastrofa kolejowa w Czechach. Płonie pociąg z chemikaliami

Serwis irozhlas.cz informuje, że w piątek przed południem pociąg towarowy w regionie ołomunieckim wykoleił się. Benzen zaczął wyciekać z jednej z cystern, a biorąc pod uwagę jego łatwopalne właściwości – szybko doszło do zapłonu.

Świadkowie, którzy widzieli pożar, oceniają, że płomienie sięgają 20 metrów. Nad nimi unosi się słup gęstego, czarnego dymu. Warto dodać, że wioska Hustopeče (nad rzeką Bečvou) znajduje się zaledwie 50 kilometrów od słowackiej granicy – pisze redakcja pravda.sk.

Czechy. Pożar pociągu z benzenem. Okoliczni mieszkańcy proszeni o nieotwieranie okien

Czeske media podają, że w związku ze zdarzeniem ogłoszono specjalny alarm pożarowy. Okoliczni mieszkańcy proszeni są o to, by nie otwierać okien – mimo faktu, że pierwsze domostwa znajdują się w odległości co najmniej 500 metrów od pożaru.

Gubernator regionu ołomunieckiego – Ladislav Oklestek – mówi, że w wypadku nikt nie ucierpiał. Serwis irozhlas.cz podaje, że płonie kilka wagonów, a także lokomotywa. Na miejscu pracują już służby – straż pożarna, a także zespół ratownictwa medycznego, który ma do dyspozycji karetkę pogotowia czy policyjny śmigłowiec – a także zarząd kolei.

Benzen, który jest niezwykle łatwopalny. Robi się też bardzo groźny dla zdrowia, gdy zachodzi proces spalania substancji. Największe zagrożenie dotyczy jednak zamkniętych pomieszczeń, ze względu na telenek węgla i sadzę, jaka powstaje w trakcie pożaru. Polski Centralny Instytu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pisze, że jest to "jedna z najgrośżniejszych trucizn przemysłowych".

Hustopeče. Gaszenie benzenu nie należy do prostych. Jest też ryzyko eksplozji

Straż pożarna w rozmowie z Czeską Telewizją wskazała, że gaszenie ognia nie należy do prostych. Związane jest to z faktem, że w cysternach znajdowały się duże pokłady benzenu. Trzeba więc użyć dużej ilości piany, a osoby biorące udział w akcji gaśniczej muszą mieć założone maski tlenowe. Wskazana jest też ostrożność, bo może dojść do eksplozji.

