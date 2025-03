Wielkanoc przyniesie pokój? USA naciska na porozumienie Rosji i Ukrainy, Trump podał datę

Stanowiska Moskwy i Kijowa nadal się różnią. Obie strony mają odmienne oczekiwania co do warunków zawieszenia broni. Rosyjskie media podały, że w okolicach Wielkanocy może dojść do rozmów Władimira Putina i Donalda Trumpa. Kreml miałby dążyć do bezpośredniego spotkania liderów USA i Rosji. Bloomberg z kolei podaje, że rozejm może być bliżej niż nam się wydaje.

W ostatnich dniach miały miejsce istotne rozmowy dyplomatyczne. We wtorek Donald Trump przeprowadził rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, a dzień później z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Kilka dni później na konferencji w piątek Trump ujawnił, że wkrótce osiągnięty zostanie pełny rozejm między Rosją i Ukrainą. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Negocjacje w Rijadzie i planowany częściowy rozejm

Dziś w Rijadzie odbędzie się spotkanie delegacji USA i Ukrainy. Celem rozmów jest wypracowanie częściowego rozejmu – dotyczyć ma on ochrony infrastruktury cywilnej, obiektów energetycznych oraz swobodnej żeglugi na Morzu Czarnym.

Delegacji ukraińskiej przewodniczy minister obrony Rustem Umierow, a towarzyszy mu Pawło Palisa, wiceszef biura prezydenta. W rozmowach biorą udział również eksperci do spraw energii i infrastruktury portowej. W poniedziałek do rozmów przystąpią delegacje USA i Rosji – spotkanie może być kluczowe dla dalszego losu negocjacji dotyczących pokoju.

Niewykluczone, że i tym razem Wielkanoc okaże się symbolem pokoju. Negocjacje w Rijadzie i planowane rozmowy amerykańsko-rosyjskie mogą bowiem przybliżyć świat do zakończenia wojny.

Czytaj też:

USA chcą kontrolować ukraińskie elektrownie atomowe. To gwarancja pokoju?Czytaj też:

Fiasko rozmowy z Putinem. „Trump dostał to, na co zasłużył. I chyba mu się to nie spodobało”