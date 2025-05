Wielu Polaków od lat żyło „w cieniu”. Nowe przepisy do dla nich poważny problem

Polonia w USA to dziesiątki tysięcy osób rozproszonych po całym kraju – od Chicago i Nowego Jorku, przez New Jersey i Connecticut, aż po Florydę i Kalifornię. Część z nich mieszka w Stanach legalnie od lat, inni wciąż czekają na uregulowanie swojego statusu.

Jest też spora grupa osób, które – choć technicznie przebywają w USA nielegalnie – funkcjonowały do tej pory spokojnie, pracując, wynajmując mieszkania, zakładając rodziny i uczestnicząc w życiu lokalnych wspólnot. Jak to możliwe?

W praktyce wiele osób przyjechało do USA na wizie turystycznej czy studenckiej, która po pewnym czasie wygasła. Inni przekroczyli granicę nielegalnie. Mimo to przez lata unikali kontaktów z urzędami, nie łamali prawa i dzięki wsparciu polonijnych środowisk, mogli wieść stosunkowo stabilne życie. Jednak zmiany w podejściu do polityki imigracyjnej mogą teraz zachwiać tym spokojem. Nie oznacza to, że każda osoba bez dokumentów zostanie automatycznie deportowana – ale zdecydowanie wzrasta ryzyko, że stanie się celem działań służb.

Czym właściwie jest deportacja?

Deportacja to formalny proces usunięcia osoby z terytorium Stanów Zjednoczonych. Może dotyczyć zarówno tych, którzy nigdy nie mieli legalnego statusu, jak i osób, którym status wygasł lub został cofnięty.