Naukowcy ocenili bystrość psów. Ta rasa nie ma sobie równych

Jednym z najbardziej znanych autorytetów w dziedzinie psiej psychologii jest prof. Stanley Coren, autor przełomowej książki „Inteligencja psów”. To właśnie on, analizując opinie 199 ekspertów od posłuszeństwa i tresury, stworzył ranking najbardziej pojętnych ras. Badania Corena opierały się na obserwacjach dotyczących tempa nauki nowych komend oraz skuteczności ich wykonywania.

Okazało się, że niektóre psy są w stanie opanować nowe polecenie już po mniej niż pięciu powtórzeniach. Co więcej, wykonują je poprawnie aż w 95% przypadków. To nie tylko dowód wysokiej inteligencji, ale też dużej chęci współpracy z człowiekiem – cechy nieocenione podczas tresury, pracy w służbach czy terapii.

Liderzy zestawienia

Na szczycie rankingu Corena znajduje się border collie – pies znany ze swojej energii, szybkości reakcji i błyskotliwości. Rasa ta od lat uznawana jest za najinteligentniejszą. Tuż za nią plasują się pudel oraz owczarek niemiecki. Wszystkie te rasy łączy zdolność błyskawicznego przyswajania poleceń, doskonała pamięć oraz ogromna wrażliwość na ludzkie emocje i gesty.

Cechą wspólną dla tych psów jest też silna motywacja do pracy i chęć sprawiania radości swojemu opiekunowi. Dla właścicieli oznacza to, że z odpowiednim podejściem można osiągnąć naprawdę spektakularne efekty szkoleniowe.

Tresura – co warto wiedzieć?

Jednak nawet najbardziej pojętny pies nie nauczy się sam. Kluczowym elementem w jego rozwoju jest konsekwentna i przemyślana tresura. Jak podkreślają trenerzy psów, „tresura psa to proces, który wymaga czasu, cierpliwości oraz konsekwencji”. Istnieją przy tym pewne zasady, które są uniwersalne i działają niezależnie od rasy.

Warto pamiętać, że młodsze psy zwykle szybciej przyswajają nowe informacje niż starsze. Wynika to z ich większej plastyczności poznawczej, ale również z naturalnej ciekawości świata. To jednak nie oznacza, że starszy pies nie może się nauczyć czegoś nowego – wymaga to po prostu więcej czasu i cierpliwości.

Równie ważne jest stosowanie tych samych komend i sygnałów. Zmienianie poleceń wprowadza chaos, który utrudnia naukę.

„Kluczowe jest stosowanie tych samych komend, co ułatwia psu zrozumienie oczekiwań” – przypominają specjaliści. W procesie szkolenia nie powinno się również zniechęcać po kilku nieudanych próbach. Jak w każdej nauce – powtarzanie i cierpliwość przynoszą rezultaty.

Motywacja – nie tylko smakołyki

Nie da się skutecznie szkolić psa bez odpowiedniego systemu motywacyjnego. Nagroda za poprawne wykonanie zadania działa nie tylko jako forma pochwały, ale też wzmacnia pożądane zachowania. Jak zaznaczają eksperci: „Nagradzanie psa za dobrze wykonane zadanie jest skuteczną metodą motywacyjną. Może to być smakołyk, zabawa ulubioną zabawką lub po prostu okazanie zainteresowania”.

Warto przy tym pamiętać, że psy mają krótki czas koncentracji, szczególnie w młodym wieku. Dlatego znacznie lepiej sprawdzają się krótkie sesje szkoleniowe.

Ranking najbardziej inteligentnych ras psów

Na podstawie analiz powstał ranking najbardziej inteligentnych ras psów. Choć każda rasa ma swoje wyjątkowe cechy, to te wyróżniają się szczególną łatwością w uczeniu i posłuszeństwie. Oto czołówka zestawienia:

Border collie – niekwestionowany lider. Potrafi zrozumieć nowe komendy po zaledwie kilku próbach.

Pudel – inteligentny, aktywny i łatwy do szkolenia. Idealny dla rodzin i seniorów.

Owczarek niemiecki – doskonały pies pracujący, często wykorzystywany w policji i ratownictwie.

Golden retriever – łagodny, cierpliwy, bardzo inteligentny. Świetny pies terapeutyczny.

Doberman – odważny i błyskotliwy. Szybko uczy się poleceń i reaguje na sytuacje.

Sznaucer miniaturowy – mały, ale niezwykle czujny i pojętny.

Labrador retriever – czuły, posłuszny i chętny do współpracy.

Papillon – niewielki pies o dużej inteligencji. Lubi wyzwania umysłowe.

Rottweiler – silny, oddany, przy odpowiedniej tresurze niezwykle posłuszny.

Australian cattle dog – wybitnie inteligentny pies pasterski, wymagający aktywności fizycznej i umysłowej.

Shih-tzu – towarzyskie, a przy tym wyjątkowo niezależne. Są w stanie szybko nauczyć się komend i sztuczek.

Wszystkie te rasy zostały uznane przez specjalistów za szczególnie pojętne i dobrze reagujące na szkolenie. Nie oznacza to jednak, że inne psy nie mogą się uczyć – różnica polega jedynie na czasie i sposobie nauki.

Inteligencja to nie wszystko

Choć ranking może kusić, by wybrać psa z czołówki zestawienia, warto pamiętać, że inteligencja to tylko jeden z wielu aspektów, które powinny decydować o wyborze rasy. Pies powinien pasować do stylu życia opiekuna, jego poziomu aktywności i możliwości czasowych. Bardzo inteligentne psy, jak border collie czy australian cattle dog, potrzebują bowiem nie tylko fizycznego ruchu, ale też codziennych wyzwań umysłowych. W przeciwnym razie mogą zacząć się nudzić, a to prowadzi do problemów behawioralnych.

Niezależnie od rasy, każdy pies potrzebuje uwagi, zrozumienia i konsekwentnej opieki. Wówczas stanie się nie tylko dobrze wyszkolonym pupilem, ale też wiernym towarzyszem na długie lata.