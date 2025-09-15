„Oszust z Tindera” zatrzymany przez gruzińskie służby. Minister komentuje

O zatrzymaniu Hayuta poinformował resort spraw wewnętrznych Gruzji. Rzecznik MSWiA Tato Kuczawa tłumaczył, że było to związane z czerwoną notą Interpolu, a 35-latka ujęto na międzynarodowym lotnisku w Batumi, tuż po lądowaniu jego samolotu.

„Oszust z Tindera” zatrzymany w Gruzji

Poza lakonicznym wyjaśnieniem gruzińskiego ministra nie było wiadomo, z jakich dokładnie powodów ujęto Hayuta. Prawnik 35-latka w rozmowie z izraelskimi mediami podkreślał, że nawet on nie wie, za co ścigany jest jego klient.

– Rozmawiałem z nim dziś rano, po tym jak został zatrzymany, ale nie znamy jeszcze powodu – przekazał. – Podróżował swobodnie po całym świecie – zaznaczał. Zatrzymania dokonały służby graniczne Gruzji.

Obecnie mężczyzna przebywa w izolacji. Przyznano mu miejscowego prawnika. Przed sądem ma stanąć w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Czynności odbywać się będą w Batumi lub Tibilisi. Sąd może podjąć decyzję o tymczasowym zatrzymaniu mężczyzny, co oznaczać może kolejne miesiące w areszcie.

„Oszust z Tindera” – o czym jest dokument Netfliksa?

Dokument na temat Shimona Hayuta stworzyli dla Netfliksa twórcy „Odwal się od kotów”. Przybliżyli widzom oszałamiającą historię naciągacza, udającego na Tinderze playboya-miliardera.

Simon Hayut, działający także jako Shimon Leviev, podawał się za rosyjsko-izraelskiego księcia diamentów i dziedzica wielkiej fortuny LLD Diamond King. Posługiwał się różnymi tożsamościami: raz udawał handlarza z przemysłu zbrojeniowego, innym razem mówił, że jest agentem Mosadu.

W dokumencie poznajemy jego ofiary, które oszukiwał i wyłudzał od nich pieniądze. Jedna z bohaterek – Cecilie Fjelhoy – zadłużyła się dla mężczyzny w 9 bankach na ponad 250 tys. dolarów.

