Polski konsulat wydał alert ws. supertajfunu. „Zachowaj ostrożność”

Polska placówka dyplomatyczna w Chinach opublikowała ostrzeżenie przez tajfunem. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna – zjawisko, które nazywane jest zamiennie Nando, klasyfikuje się jako bardzo potężne.

Podczas supertajfunów prędkość wiatru sięga ponad 185 kilometrów na godzinę (w porywach do 250 km na godz.). To tyle, ile huragan trzeciej-piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. W związku z tym lokalne władze ostrzegają przed możliwym kataklizmami, powstałymi wskutek Ragasy, czyli – powodziami, osuwiskami czy falami sztormowymi, które mogą osiągnąć wysokość trzech metrów. Tajfun uderzy w wyspy Babuyan i Batanes. Możliwe, że dotrze także do południowego wybrzeża Chin – w tym Hongkongu, gdzie rozważane są również ograniczenia i zabezpieczenia.

W związku z tym konsulat wydał komunikat ostrzegający i zawierający informacje o podjętych przez państwo decyzjach. Władze rozważają zawieszenie wszystkich lotów na czas 36 godz. na lotnisku w Hongkongu. Jeśli tak się stanie, będzie to obowiązywało pasażerów od jutra, czyli od wtorku (23 września).



Konsulat Generalny RP w Hongkongu ostrzega przed supertajfunem

Konsulat informuje ponadto o „możliwych przerwach w działaniu komunikacji miejskiej”. Placówka dyplomatyczna prosi mieszkańców i przyjezdnych o „zachowanie szczególnej ostrożności” i „obserwowanie komunikatów władz”.

Serwis wydarzenia.interia.pl podaje, że od wtorku (23 września) do środy (24 września), w prowincjach Guangdong, Guangxi, Fujian, Jiangsu i Anhui spaść może nawet 280 litrów deszczu (na jeden metr kwadratowy).

Ws. groźnego zjawiska komunikat w mediach społecznościowych opublikowały już tajwańskie służby. Wskazano w nim, że średnica burzy wynieść może około 320 km, ale epicentrum supertajfunu oddalone jest od dużej części lądu.

