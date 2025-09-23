Poważne oskarżenia pod adresem ojca Muska. Elon nazywał go „czystym złem”

We wtorek 23 września „NYT” opisał zarzuty wysuwane pod adresem Errola Muska przez jego bliskich. 79-letniego biznesmena z RPA i ojca najbogatszego człowieka na Ziemi oskarża się o seksualne wykorzystywanie pięciorga swoich dzieci oraz pasierbów. Takich czynów mężczyzna miał dopuszczać się co najmniej od 1993 roku.

Errol Musk oskarżony o molestowanie dzieci

Amerykańscy dziennikarze w swoim tekście powoływali się na listy, e-maile oraz wywiady z członkami rodziny Errola Muska. Podkreślali, że utrzymuje on wciąż silną kontrolę nad swoim rodem, choć zasłona milczenia wcale nie jest idealnie szczelna.

W artykule zwrócono uwagę na dokumenty sądowe, korespondencję, notatki pracowników socjalnych i rozmowy z samymi członkami rodziny. Przytoczono m.in. historię 4-letniej pasierbicy Errola Muska, która miała mówić najbliższym, że głowa rodu dotykała jej w nieodpowiedni sposób. Około dekady później, już jako nastolatka, przyłapała mężczyznę na wąchaniu jej brudnej bielizny. Z kolei w 2023 roku 5-letni syn Errola opowiadał, jak ten dotykał jego pośladków.

„New York Times” donosi aż o trzech niezależnych dochodzeniach, prowadzonych w sprawie podejrzeń wobec Errola Muska. Dwa zakończyły się bez podjęcia działań, los trzeciego nie jest jasny. Sam oskarżony rewelacje prasy miał komentować jako „fałszywe”. Odrzucał je, nazywając „bzdurą” i „kompletnymi bredniami”.

Elon Musk już nie wypowiada się na temat ojca

Dziennikarze zwrócili uwagę, że artykułu nie chciał skomentować Elon Musk, najstarszy syn oskarżanego biznesmena i polityka. Czytamy, że krewni mieli wielokrotnie zwracać się do Elona z prośbą o reakcję. „Naprawdę potrzebujemy twojej rady, pomocy i wskazówek w tych sprawach, ponieważ codziennie widzimy, jak te dzieci cierpią” – mieli pisać do niego w liście z 2010 roku.

Wiadomo od lat, że relacje między Errolem i Elonem są napięte. Senior stwierdzał publicznie, że nie jest dumny z osiągnięć syna. Z kolei najbogatszy człowiek świata opisywał ojca jako człowieka o złych cechach, który „zrobił niemal każdą podłą rzecz, jaką można sobie wyobrazić”. Swego czasu nazwał go nawet „czystym złem”.

