Wędkarz szukał robaków. Dokonał niezwykłego odkrycia

Szwedzi nie mają wątpliwości, że opisywane tutaj odkrycie przejdzie do historii. Wędkarz szukający robaków na przynętę w okolicy swojego domu letniskowego przypadkowo wykopał prawdziwy średniowieczny skarb. Pierwsze badania datują go na XII wiek.

Szwecja. Wędkarz natrafił na średniowieczny skarb

Szczęśliwy znalazca natrafił na depozyt zawierający tysiące monet i biżuterię: pierścienie, naszyjniki, zawieszki, perły. Dyrektor Muzeum Średniowiecza Lin Annerbäck podkreślała, że jest to wyjątkowe, sensacyjne odkrycie.

Łącznie srebrne artefakty ważyły sześć kilogramów. Skarb ukryty został w miedzianym kotle. Wśród tysięcy monet wiele nosi łacińskie oznaczenie „KANTUS”, co wskazuje na okres panowania króla Knuta Erikssona. W zbiorze trafiły się też tzw. monety biskupie, wybijane dla duchownych.

– To prawdopodobnie jeden z największych skarbów srebra z początku średniowiecza znalezionych w Szwecji. Nie znamy jeszcze dokładnej liczby monet, ale myślę, że może ich być nawet dwadzieścia tysięcy – podkreślała konserwator zabytków Sofia Andersson. Jak zaznaczała, wiele z nich zachowało się w świetnym stanie.

Sensacyjne odkrycie w Szwecji

Andersson przyznaje, że nie chciała uwierzyć w informacje o tak wielkim odkryciu. Jej zdaniem takie sytuacje zdarzają się raz na całe życie. Podobnie poruszone jest zresztą nie tylko środowisko naukowe. Szwedzkie media donoszą o „archeologicznej sensacji”, a zainteresowanie sprawą w tym kraju jest olbrzymie.

Podkreślić należy, że odkrywca postąpił zgodnie z prawem i zgłosił skarb do odpowiedniego urzędu. Przepisy przewidują, że taka osoba ma obowiązek zaoferować państwu wykup zabytkowego skarbu za odpowiednim wynagrodzeniem. Jego tożsamość oraz dokładne miejsce odkrycia pozostaje tajemnicą, by nie sprowokować nielegalnych wykopalisk.

Eksperci muszą jeszcze oszacować dokładną wartość skarbu i skatalogować wszystkie jego elementy składowe. Krajowy Urząd Ochrony Zabytków zdecyduje o wykupie srebrnego depozytu przez państwo.

