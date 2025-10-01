Polska osamotniona ws. umowy z Mercosur? Pośrednio winni mają być Amerykanie

Szczyt Unii Europejskiej z krajami Mercosur zaplanowano na 5 grudnia w Brazylii. Jak dowiedziało się RMF FM, przedstawiciele Komisji Europejskiej chcą na to wydarzenie jechać z konkretem w postaci podpisanej umowy.

Umowa UE z Mercosur na początku grudnia?

Oznacza to, że głosowanie w sprawie umowy z Mercosur musiałoby odbyć się przed 3 grudnia, kiedy to planowane jest ostatnie możliwe posiedzenie unijnych ambasadorów przed szczytem. Dyplomata rozmawiający z polską rozgłośnią podkreślał, że jest to „bardzo duże tempo”. Zaznaczał jednocześnie, że wspomniane terminy to obecnie tylko propozycja KE, wstępny harmonogram przekazany krajom Wspólnoty.

Przed pracownikami Komisji Europejskiej jeszcze dużo pracy. Musi ona pokazać krajom członkowskim obiecane rozwiązanie prawne, tworzące mechanizmy bezpieczeństwa. Chodzi o rozwiązania, które byłyby uruchamiane w sytuacji problematycznej na którymkolwiek rynku krajowym po imporcie szczególnie kłopotliwych towarów, takich jak cukier czy wołowina.

Umowa z Mercosur. Polska zagłosuje przeciwko, ale raczej będzie sama

Od wprowadzenia takich klauzul bezpieczeństwa swoje poparcie dla umowy uzależniły Francja czy Włochy. Polska wciąż jest przeciwna umowie z Mercosur, ale bez Francji jej szanse na zablokowanie tego ruchu spadają praktycznie do zera.

Nasz kraj co prawda też domagał się klauzul bezpieczeństwa, ale ostatecznie zamierza zagłosować przeciwko, ponieważ „taka jest obecnie atmosfera polityczna w kraju”. Taki argument podała r w rozmowie z RMF FM osoba pozostająca blisko polskiego rządu. Polska będzie więc osamotniona. Co najwyżej wstrzymać się od głosu może jeszcze Belgia.

Dyplomata rozmawiający z rozgłośnią podkreślał, że nie ma mniejszości blokującej dla powstrzymania umowy z Mercosurem. Tłumaczył, że w UE dominuje obecnie przekonanie, że trzeba dywersyfikować kierunki handlowe. To w głównej mierze skutek ceł, nałożonych na unijne towary przez Stany Zjednoczone.

