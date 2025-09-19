„To jest taki Nord Stream 3”. Europoseł PiS uderza w umowę z Mercosurem

Jako europoseł i członek komisji rolnictwa, Waldemar Buda jest blisko tematu umowy pomiędzy Unią Europejską i państwami Mercosur. Zapowiadający rozmowę z politykiem PiS Ryszard Czarnecki podkreślał, że może ona całkowicie zmienić kierunek dyskusji na ten temat. – Pan minister ma absolutnie sensacyjną informację, która rzuca nowe światło na tę sytuację – zapewniał.

Waldemar Buda: Umowa z Mercosur to wspieranie Rosji

– Rzeczywiście zacząłem analizować całą gospodarkę oraz przemysł rolno-spożywczy Brazylii. Co się okazuje? Brazylia jest największym na świecie importerem nawozów z Rosji. Podpisanie tej umowy jest wspieraniem tylnymi drzwiami Rosji i jej wojny w Ukrainie – oświadczył w programie Czarneckiego Buda.

– I tylko z tego powodu my nie możemy tej umowy podpisać. Cała Unia Europejska zablokowała sprzedaż nawozów Rosji, żeby nie kupować jej czołgów. Okazuje się, że cały ten wolumen towaru przekierowali na Amerykę Łacińską, w szczególności na Brazylię. Największy na świecie importer – przypominał.

– Już wiemy, czemu ta żywność jest taka tania i już wiemy, że będzie to po prostu wspieranie Rosji. I jeżeli my nie postawimy warunku, że oni całkowicie odstąpią od korzystania z nawozów rosyjskich, to nie powinno być żadnej dyskusji na temat zawarcia tej umowy – mówił z naciskiem Buda.

– Od dzisiaj jest to temat, który wchodzi do debaty publicznej. Nie wierzę, że KE i Urszula von der Leyen o tym nie wiedziała. Jestem wręcz przekonany, że jest to argument, który miał być przemilczany i niezauważony. Szczęśliwie udało nam się to znaleźć. Absolutnie odwracamy narrację i dyskusję w tej sprawie – oznajmiał europoseł.

Buda oskarża Niemcy: To jest taki Nord Stream 3

– Oczywiście, że wiemy, że Niemcy prą do tej umowy. Przekonując też Europę, niektórych szantażując wręcz. W świetle tego, że te nawozy idą w takiej skali z Rosji, to możemy powiedzieć, że to jest taki Nord Stream 3. Zapewnienie sobie źródła żywności kosztem innych krajów europejskich, przy udziale kapitału rosyjskiego – mówił dalej. Waldemar Buda.

Polityk przypomniał, że w obecnej sytuacji nie można pozwolić na dojście do skutku podobnej umowy. Stwierdził, że Putin oszukuje, zwodzi Donalda Trumpa, wysyłając jednocześnie 800 dronów na 20 ukraińskich miast. – Jeżeli jako Unia będziemy tak niekonsekwentni, to jaki sens mają dziś sankcje europejskie? – pytał.

