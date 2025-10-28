Netanjahu wydał rozkaz. „Potężne ataki” na Strefę Gazy
Dodano:   /  Zmieniono: 
Pilne Źródło: Wprost
Binjamin Netanjahu nakazał wojsku bezzwłoczne przeprowadzenie „potężnych” nalotów na Strefę Gazy. Premier Izraela stwierdził, że Hamas złamał porozumienie w sprawie zawieszenia broni.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu polecił we wtorek siłom zbrojnym przeprowadzenie „potężnych” nalotów na Strefę Gazy. Decyzja zapadła po tym, jak izraelski przywódca uznał, że Hamas złamał obowiązujące porozumienie o zawieszeniu broni, przekazując niewłaściwe szczątki jednego z zakładników.

„W wyniku konsultacji dotyczących bezpieczeństwa premier Netanjahu polecił wojsku natychmiast przeprowadzić potężne naloty na Strefę Gazy” – poinformowało biuro premiera w oficjalnym komunikacie.

Szczegółów operacji nie ujawniono. Decyzja premiera zapadła tuż po tym, jak badania wykazały, że szczątki przekazane przez Hamas należały do osoby, której ciało odnaleziono już wcześniej w czasie trwającego konfliktu, a nie do jednego z trzynastu zaginionych zakładników.

Netanjahu nazwał to „rażącym naruszeniem zawieszenia broni” i zapowiedział zdecydowaną reakcję Izraela.

Więcej informacji wkrótce.

Opracowała:
Źródło: PAP