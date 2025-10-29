Meteorolog nie wytrzymał na wizji. „O mój Jezu Chryste!”

Huragan Melissa, który jeszcze niedawno był jedynie burzą tropikalną, w ciągu zaledwie kilku dni przeistoczył się w niszczycielski huragan kategorii piątej według skali Saffira–Simpsona. To najwyższy możliwy poziom zagrożenia.

„O mój Jezu Chryste!”

Podczas porannego wydania prognozy w amerykańskiej stacji NBC6, znany meteorolog John Morales, przez lata ostrzegający mieszkańców Florydy przed huraganami, nie potrafił ukryć emocji. Gdy usłyszał od kolegi z anteny, Adama Berga, że ciśnienie w oku cyklonu spadło do 896 milibarów, zamarł, po czym wymamrotał: „O mój Jezu Chryste!”. Po chwili dodał: „Dobra, dam radę”.

To właśnie ciśnienie decyduje o sile huraganu – im niższe, tym bardziej gwałtowny i niszczycielski staje się żywioł. Dla porównania, większość najpotężniejszych cyklonów osiąga wartości między 900 a 800 milibarów.

We wtorkowy poranek Narodowe Centrum ds. Huraganów wydało dramatyczne ostrzeżenie dla mieszkańców południowej Jamajki, nazywając je „ostatnią szansą na ratowanie życia”.

Melissa pobiła rekord. Emocje w studiu i wspomnienia sprzed roku

Podczas transmisji Morales przyznał, że huragan Melissa „pobił lub przekroczył rekord Miltona”.

– To złe wieści, szczególnie dla Jamajki. Według meteorologów Melissa to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w karaibską wyspę – mówił prezenter.

Nie był to pierwszy raz, gdy John Morales nie potrafił powstrzymać emocji przed kamerą. W 2024 roku jego reakcja na huragan Milton, uderzający w południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, stała się viralem w sieci. – To niesamowity huragan... Niesamowity... Ciśnienie w nim zmieniło się o 50 milibarów w ciągu dziesięciu godzin... Przepraszam, ale to okropne – mówił wówczas łamiącym się głosem i ze łzami w oczach.

Później w mediach społecznościowych wyznał, że globalne ocieplenie i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe zmieniły go jako człowieka.

