Huragan na Karaibach. Są ofiary śmiertelne

Mieszkańcy Karaibów od kilku dni przygotowywali się do nadejście huraganu Melissa. Pierwsze doniesienia z Jamajki i Haiti mówią o ofiarach śmiertelnych żywiołu.

Huragan Melissa. Ofiary śmiertelne na Haiti i Jamajce

Agencja Reutera powołując się na władze Haiti, poinformowała o śmierci 23 osób. Spośród ofiar dziesięcioro to dzieci. Poszkodowani ponieśli głównie śmierć z powodu powodzi w Petit-Goave. Poszukiwanych jest 10 osób, które uważane są za zaginione.

Kolejne cztery ofiary Melissy poniosły śmierć na Jamajce. Desmon McKenzie, wiceprzewodniczący Jamajskiej Rady ds. Zarządzania Ryzykiem Katastrof, w oświadczeniu prasowym przekazał szczegóły sprawy: „Z przykrością informuję, że policja w St. Elizabeth potwierdziła zgon czterech osób – trzech mężczyzn i jednej kobiety”. Ciała poszkodowanych zostały wyrzucone przez wywoływane huraganie wody powodziowe.

Wiatr huraganu Melissa osiągnął prawie 300 km/h podczas przejścia przez Jamajkę i Haiti. Huragan osłabł do 2. kategorii w skali Saffira-Simpsona. Żywioł przeszedł przez Kubę, gdzie pomimo znacznie mniejszej siły spowodował zniszczenia.

Kolejnym celem Melissy to Bahamy i Bermudy. Narodowe Centrum ds. Huraganów z USA przewiduje, że żywioł osiągnie Bahamy w środę, a Bermudy – w czwartek wieczorem.

Prezydent Kuby o huraganie. Znaczne szkody, ale bez ofiar śmiertelnych

Informację o znacznych szkodach na Kubie przekazał prezydent Miguel Diaz-Canel. Wiele linii energetycznych zostało zerwanych. Rzeki wystąpiły z brzegów, a domy zostały zniszczone. Brak jest informacji o ofiarach.

Ocenia się, że Melissa to najsilniejszy karaibski huragan od 90 lat. Dennis Zulu z ONZ mówił o „ogromnych, bezprecedensowych zniszczeniach infrastruktury, mienia, dróg, sieci komunikacyjnych i energetycznych”.

